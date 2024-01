Le programme de la nuit en NBA : Joel Embiid de retour face aux Bulls, et un énorme Thunder – Celtics

Maintenant que le champagne et les petits fours sont définitivement digérés, on peut enchainer avec une nouvelle fournée de matchs en NBA. Place au programme de la nuit pour ce mardi 2 janvier.

Le programme de la nuit :

1h : Sixers – Bulls

2h : Thunder – Celtics

2h : Pelicans – Nets

2h : Grizzlies – Spurs

4h : Warriors – Magic

4h : Kings – Hornets

Le match à ne pas rater : Thunder – Celtics

C’est le match le plus équilibré de la nuit sur le papier et surtout le plus compétitif, avec des gros talents des deux côtés. OKC est second à l’Ouest et sur une belle série de quatre victoires de rang. Boston gouverne toujours l’Est et a poussé sa série à six wins de son côté. Test grandeur nature pour la jeunesse du Thunder face à un mastodonte et un candidat au titre. Shai Gilgeous-Alexander et ses copains sont redoutables sur leur terrain (13-5) et ils voudront prouver que leur nouveau statut n’est pas qu’une belle histoire de Noël mais qu’ils ont bien leur place parmi les cadors de l’Ouest. Rendez-vous à 2h !

Mais aussi…

Joel Embiid devrait revenir cette nuit face aux Bulls. Pour voir s’il a toujours du mobilier dans la tête d’Andre Drummond ?

Les Nets sont dans le dur, les Pelicans montent en régime, NOLA doit enfoncer son vis-à-vis pour confirmer son regain de forme.

Les Spurs peuvent-ils arrêter Ja Morant ? On en doute fort.

Les Warriors reçoivent le Magic et on n’est pas vraiment sûr du favori, c’est dire l’état des Dubs.

Promenade de santé pour les Kings face à des Hornets en perdition (11 défaites de rang) ?

Les Français de la nuit

Victor Wembanyama va pouvoir se frotter à un joueur de calibre avec Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis.

Nico Batum devrait être en tenue pour les Sixers face aux Bulls.

Et en G League