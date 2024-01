Ce samedi, la planète NBA était en ébullition après la décision par les arbitres d’accorder seulement deux points à LeBron James lors de la fin du match entre les Lakers et les Wolves, perdu par le FC LBJ. Le replay n’y changeât rien et les fans des Lakers attendaient avec impatience le Last Two Minute Report de la NBA pour pouvoir crier au scandale. Malheureusement pour eux, ce dernier a confirmé la décision des arbitres et a calmé tout ce beau monde… ou pas.

Si vous vous demandiez ce que faisaient les fans de la Grande Ligue dans la nuit de samedi à dimanche, eh bien ils étaient rivés sur leur écran à observer un orteil de LeBron James en 0,25 et à spéculer sur la courbure d’une ligne à 3-points. C’est aussi ça la NBA. A 107-104 pour Minnesota avec quelques secondes à jouer, Mike Conley envoie alors une belle brique, LeBron James part en contre attaque directement, rentre le shoot et pense avoir offert la prolongation à son équipe. Mais… grosse clim puisque l’arbitre déclare que son pied a touché la ligne. La décision était donc très importante puisqu’elle allait plus ou moins décider du sort du match entre les Lakers et les Wolves et elle n’a pas plu à tout le monde, dont le principal concerné. Le Last Two Minute Report se devait donc de régler cette affaire et il a tranché en faveur des arbitres :

“Quand James lève son talon pour tirer, le replay montre que son pied droit avance, ce qui crée un contact entre l’orteil de sa chaussure et la ligne à 3-points”

La décision ne se joue à rien et elle est, comme souvent, une question d’interprétation, ce qui pose problème dans une Ligue où les joueurs sont compétitifs de façon presque maladive. Cela s’est par exemple illustré en direct par la réaction de LeBron et ses coéquipiers en voyant une image du replay qui allait en leur faveur, où l’on peut voir que LeBron reste le roi du basket… et de l’acting. Cette image nous rappelle d’ailleurs le match de la saison dernière entre ces mêmes Lakers et les Celtics dans lequel une faute non sifflée sur le bras de… LeBron James avait permis aux Bostoniens d’arracher la prolongation avant de s’imposer. L’image de Patrick Beverley, caméra à la main, montrant la faute de Jayson Tatum nous avait bien fait marrer mais cette fois-ci, sans grande surprise, le Last Two Minute Report n’avait pas confirmé le call des arbitres.

L’arbitrage en NBA est source de beaucoup de tensions et de frustrations depuis quelques temps, nous y avons même consacré une vidéo il y a de cela quelques semaines. Actuellement, il y a de la défiance vis à vis du corps arbitral, à tort ou à raison. Dans ce contexte, c’est aussi bien pour les arbitres d’être soutenus par la NBA et de ne pas créer plus de scandales. Et surtout lorsque cela touche aux Lakers et à LeBron James, qui font évidemment plus réagir que d’autres franchises moins médiatisées. Le L2M Report ne règle pas tout puisqu’il souligne aussi que deux calls auraient dû être en faveur des Lakers avec deux fautes non sifflées de KAT et de Gobert. Les Lakers en ressortent frustrés et la défaite sèche 129 à 109 contre les Pelicans le lendemain a porté le coup final à des Lakers qui restent sur 8 défaites en 11 matchs depuis la victoire lors du In-Season Tournament.

Au final, beaucoup de bruit pour pas grand chose puisque la décision a été validée par le L2M report, mais cela ne rendra pas leur sommeil aux fans des Lakers, qui pensent encore à ce foutu orteil avant de fermer l’œil. On ne peut d’ailleurs que leur conseiller d’aller voir les fans des… Nets, qui s’y connaissent bien en pointure trop grande.

