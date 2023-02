Kyrie Irving transféré à Dallas, c’est évidemment un gros coup pour les Mavs mais c’est aussi un échec pour la concurrence et en particulier une équipe : les Lakers.

En sport et notamment en football, il y a une expression qui revient de temps en temps pour parler d’un transfert, on dit “ce train ne passe qu’une fois”. Parfois cela permet de justifier un départ, parfois cela peut être un regret de ne pas avoir franchi le pas. Bref, une occasion manquée.

En NBA, le train Kyrie Irving a tendance à s’arrêter à toutes les stations de Los Angeles mais Rob Pelinka semble ne jamais arriver au bon wagon. Pour la deuxième fois en à peine un an, le meneur All-Star a été annoncé avec insistance chez les Lakers. Et pour la deuxième fois en un an… il n’y sera pas.

Pourtant, c’est pas comme les signaux n’étaient pas au vert pour les Angelinos. Les insiders qui relayent en boucle l’envie du joueur de jouer chez les Lakers, LeBron James qui lâche le petit tweet et la décla dans la presse en mode “bien sûr qu’il est bienvenu ici mais c’est à Rob Pelinka de faire pas moi”.

👀👑 — LeBron James (@KingJames) February 3, 2023

Tout ça sans compter que les Lakers ont monstrueusement besoin d’un vrai gros renfort pour tenter un run à l’Ouest et jouer autre chose qu’un transat à Cancun au printemps. Bref, Rob Pelinka à toi de jouer chef !

Et bien non, c’est Dallas qui a remporté la mise et, selon Adrian Wojnarowski, Brooklyn a tout simplement préféré le package offert par les Mavs (plus utile pour gagner maintenant) malgré plusieurs échanges avec les Lakers.

ESPN story on the Dallas Mavericks landing a trade for Brooklyn Nets star Kyrie Irving: https://t.co/PdkQALS2oq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 5, 2023

LA grosse question désormais est de savoir à quoi ressemblait le deal final offert par les Purple and Gold. Une offre avec Russell Westbrook et un tour de Draft est évoquée par l’insider Ian Bagley.

Nets and Mavs have a deal to send Kyrie Irving to Dallas, league source confirms. Lakers had offer earlier in week that included Russell Westbrook and a first round pick for Irving. The Athletic first reported Irving to Dallas. — Ian Begley (@IanBegley) February 5, 2023

Certains nous diront sans doute que ce n’est que partie remise. Après tout, rien ne dit qu’Uncle Drew fera de vieux os au Texas. Trois mois à jouer avec Luka et puis hop aux Lakers. C’est possible mais financièrement c’est plus le même délire pour L.A.. Dans l’hypothèse d’une prolongation de Rui Hachimura cet été par exemple, les Lakers n’auront plus assez pour offrir un contrat max à Kyrie.

S’il avait été récupéré avec ce trade, les Californiens auraient eu ses Bird Rights et auraient donc pu le prolonger en étant au-dessus du cap cet été. Là, c’est clairement problématique pour un potentiel mariage entre les deux parties. Est-ce que Pelinka bazarde encore une grosse partie de son roster pour aller chercher cette troisième star ? Est-ce que Kyrie met de l’eau dans son vin et prend moins que le max car il veut jouer avec LeBron à tout prix ? Des maux de tête supplémentaires pour le boss des Lakers, qui ne s’est clairement pas facilité la vie en échouant (une nouvelle fois) sur ce dossier.

Kyrie Irving et les Lakers, c’est encore une fois un mariage remis à plus tard ! On connaît un ailier à L.A. qui ne doit pas être ravi en ce moment même.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN