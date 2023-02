C’est possible ou pas de passer un dimanche soir tranquille ? Non ? Bon, non. A peine le temps de digérer la fin d’un délicieux (non) Hornets – Magic que la breaking news la plus chaude de 2023 tombait : KYRIE IRVING EST ENVOYÉ A DALLAS !

Ce n’était plus qu’une question de jours, d’heures, depuis que Kyrie Irving avait signifié aux Nets ses envies de départ, les centièmes du nom environ. Cette fois-ci c’était du sérieux et à 21h et des brouettes la bombe est donc tombée, ouais ça n’a pas trainé, et voilà donc Kyrie Irving, son génie et ses errances qui débarquent à Dallas pour épauler Luka Doncic et les Mavericks.

KYRIE IRVING À DALLAS !! OH PUTAIN https://t.co/qpXhBhTdOG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2023



On l’attendait plutôt aux Lakers, “comme d’habitude”, et voilà donc que le désormais ex-meneur des Nets débarque dans le Texas, avec ses 27 points par match, avec son étiquette de meilleur ball handler au monde et son titre de champion en 2016, mais avec, sans s’égarer, tout son bagage de joueur ingérable et toutes ses “casseroles”, on y reviendra sans doute. Là maintenant tout de suite ? Les Mavs se délestent donc de deux lieutenants ultimes et de tours de drafts toujours utiles mais semblent avoir voulu tenter le all-in, puisque si la présence de Kyrie à Dallas fait automatiquement changer les Texans de dimension, on rappelle tout de même que le malin sera libre de s’engager où bon lui semble cet été, ce qui donne donc quatre mois au mariage pour fonctionner avant, pourquoi pas, de partir en (très chère) lune de miel.

Luka Doncic avait réclamé de l’aide et il l’a obtenu. L’objectif est désormais connu de tous et il a la forme d’un trophée de champion NBA. Pour les Nets l’opération parait réussie pour un dossier qui n’allait de toute manière nulle part compte tenu des envies d’ailleurs de leur meneur, et tout ça sonne en tout cas le gong d’une semaine qui s’annonce incroyable avec comme conclusion magique la trade deadline de jeudi soir. Dire qu’on n’est que dimanche, et il fait déjà si chaud.