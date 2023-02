Si les Warriors l’ont emporté la nuit dernière face aux Mavericks sur le score de 119 à 113, l’ambiance n’était clairement pas à la fête dans la Baie suite à la blessure au mollet de Stephen Curry vers la fin du troisième quart-temps. Les infos qui viennent de tomber ? La gravité du bobo n’est pas encore connue mais ça sent… mauvais.

Les fans des Dubs avaient salement tiré la tronche en voyant le Chef regagner le vestiaire hier en boîtant à la suite d’un choc qui paraissait pourtant anodin avec le genou de McKinley Wright IV. Alors qu’il revenait à peine d’une blessure à l’épaule, qui lui a fait manquer onze matchs, Curry subit donc un nouveau coup d’arrêt pour cause cette fois-ci de mollet qui siffle. Si aucun dégât osseux n’est à déplorer, Stéphane doit encore passer une IRM pour déterminer la nature et la gravité de sa blessure, et devrait manquer au minimum quelques semaines de compétition. De ce fait, sa participation au All-Star Game est déjà compromise.

Steph Curry headed back to the locker room after bumping knees with McKinley Wright IV. pic.twitter.com/rjcVIcepW3 — ESPN (@espn) February 5, 2023

Golden State’s Stephen Curry is expected to miss multiple weeks with a left leg injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2023

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Déjà il faudra le remplacer pour le match des étoiles, et à ce petit jeu et le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c’est l’un des grands oubliés De’Aaron Fox qui pourrait récupérer sa place même si Anthony Edwards est en embuscade. Ensuite, pour les Warriors, cela signifie probablement le retour de Jordan Poole dans le 5 majeur des Warriors, et ce dernier va devoir hausser son niveau de jeu pour compenser l’absence du MVP 2015 et 2016. A San Francisco, on prie pour qu’aucun dommage musculaire ne soit à signaler, sans quoi son absence sera prolongée, et c’est bien la dernière chose dont la franchise a besoin alors qu’elle lutte encore pour accrocher son billet pour les Playoffs. Pour l’heure, les Warriors sont septièmes à l’Ouest avec un bilan tout juste positif de 27 victoires pour 26 défaites.

Voici le genre de nouvelle qui n’est clairement pas faite pour réjouir toute l’organisation des Warriors ainsi que sa fanbase. Malheureusement, le retour de Stephen Curry n’est pas prévu dans l’immédiat, et tout le monde va devoir mettre les mains dans le cambouis pour que l’équipe ne dégringole pas.