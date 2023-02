NBA – Le récap du jour : Kyrie Irving mis à l’écart par les Nets « jusqu’à ce qu’un trade soit finalisé »

C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

L’info nous vient de Chris Haynes pour Bleacher Report : Kyrie Irving ne jouera plus avec Brooklyn « jusqu’à ce qu’un trade soit finalisé »

Une ou deux rumeurs – toujours signées de Chris Haynes – enverraient Russell Westbrook dans l’Utah avant la Trade Deadline

Des garçons comme Jordan Clarkson, Malik Beasley ou Mike Conley pourraient faire le chemin inverse

Marc Stein apporte lui aussi son lot d’infos, parmi lesquelles la rumeur Matisse Thybulle à Atlanta

Gros défenseur, plus vraiment dans le coup à Philly, ses jeunes 25 printemps lui octroient l’espoir d’un renouveau en Géorgie

Barfight à Orlando : Mo Bamba suspendu quatre matchs, Austin Rivers trois, Jalen Suggs prend un match

