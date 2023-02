On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy Gobert a lâché la plus belle passe de l’année, Kiki peine à se lâcher, Evan ne joue toujours pas et en G League le Thunder parle français couramment.

# RUDY GOBERT

Si les Wolves vont mieux et que, forcément, Rudy y est pour quelque chose, personne n’oubliera cependant la passe de la Gobe face au Magic… et on est à deux doigts de croire que c’est ce qui a causé l’énervement de tous ces gens. Blague à part Rudy fait ses bails, même s’il sera absent du All-Star Game pour la première fois depuis 2019.

Wolves vs Kings : 19 points à 7/9 au tir et 5/10 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe et 1 steal en 40 minutes

Wolves vs Warriors : DNP

Wolves vs Magic : 15 points à 5/7 au tir et 5/6 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 steals en 26 minutes

# EVAN FOURNIER

Une petite apparition histoire de balancer des saucisses face au Heat, mais on ne va pas se leurrer… c’est à la trade deadline qu’on espère voir le nom de Vavane sortir, pour qu’il sorte par la même occasion de ce sale bourbier new-yorkais.

Knicks vs Lakers : DNP

Knicks vs Heat : 5 points à 1/7 au tir dont 1/6 du parking et 2/2 aux lancers

Knicks vs Clippers : DNP

# NICOLAS BATUM

Sale mood pour Nicolas Batum, mais une semaine ponctuée de la meilleure des manières puisque c’est lui qui a envoyé ses Clippers en prolongations au Madison, au buzzer s’il vous plait. Un tueur à gages, vivement 2024.

Clippers @ Cavs : 0 point à 0/3 du parking et 3 rebonds en 7 minutes

Clippers @ Bulls : 6 points à 2/10 au tir dont 2/9 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 2 steals en 27 minutes

Clippers @ Bucks : 0 point à 0/3 du parking et 4 rebonds en 17 minutes

Clippers @ Knicks : 10 points à 3/4 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

# FRANK NTILIKINA

Grosse semaine.

Mavericks vs Pistons : DNP

Mavericks vs Pelicans : a éternué

Mavericks @ Warriors : 0/1 du parking en 2 minutes

# KILLIAN HAYES

Il montait en pression juste avant le NBA Paris Game, et depuis… c’est un peu la cata. Rétrogradé sur le banc, adresse en berne et on ne parle pas de la capitale de la Suisse. Allez Kiki, t’as deux mois pour t’y remettre.

Pistons @ Mavericks : 8 points à 3/16 au tir dont 2/10 du parking, 3 rebonds, 7 passes et 2 steals en 29 minutes

Pistons vs Wizards : reporté

Pistons vs Hornets : 4 points à 2/6 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond, 5 passes et 1 steal en 24 minutes

Pistons vs Suns : 4 points à 1/6 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 18 minutes

# OUSMANE DIENG

De retour dans la rotation du Thunder et auteur d’un gros match hier face aux Rockets. Fun fact, à Houston Ousmane Dieng serait l’un des quatre ou cinq meilleurs joueurs de l’effectif. Le feu, les braises, tout ça.

Thunder vs Warriors : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking et 1 rebond en 7 minutes

Thunder @ Rockets : 2 points à 1/6 au tir dont 0/3 du parking, 1 rebonds, 1 passe et 2 contres en 15 minutes

Thunder vs Rockets : 9 points à 3/7 au tir dont 2/5 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds et 3 passes en 22 minutes

# THEO MALEDON

Assigné à la G League depuis quelques semaines, Théo s’éclate enfin on pense. De belles chances de le revoir avec le roster NBA d’ici la fin de saison, mais pour l’instant l’exercice 2022-23 n’est pas des plus savoureux.

Hornets vs Heat : DNP

Hornets @ Bucks : DNP

Hornets @ Bulls : DNP

Hornets @ Pistons : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Apparition furtive mais efficace face aux Cavs épicétou. Depuis le début de l’année 2023 Moussa se fait discret, probablement car il prépare un mauvais coup pour les Playoffs. Enfin peut-être.

Clippers @ Cavs : 13 points à 5/8 au tir dont 1/2 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 30 minutes

Clippers @ Bulls : DNP

Clippers @ Bucks : DNP

Clippers @ Knicks : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Birmingham Squadron : DNP

Delaware Blue Coats @ Memphis Hustle : DNP

Delaware Blue Coats @ Memphis Hustle : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Grand Rapids Gold : 14 points à 4/11 dont 3/4 du parking et 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 1 steal en 31 minutes

Greensboro Swarm vs Grand Rapids Gold : 12 points à 5/10 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal en 31 minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Westchester Knicks : DNP

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : DNP

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : DNP

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : 11 points à 3/6 dont 1/2 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 24 minutes

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : 13 points à 5/8 au tir dont 1/3 du parking et 2/3 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 26 minutes

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 17 points à 6/11 au tir dont 2/5 du parking et 3/3 aux lancers, 6 rebonds et 5 passes en 29 minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : DNP

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : DNP

Oklahoma City Blue vs Stockton Kings : 15 points à 6/9 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe et 4 contres en 20 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ South Bay Lakers : 6 points à 3/11 au tir dont 0/1 du parking et 0/1 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 29 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Ontario Clippers vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Ontario Clippers @ Santa Cruz Warriors : DNP

Quelques vidéos tricolores

Nicolas Batum : 8 PTS / 2 REB / 1 AST

Rudy Gobert : 13 PTS / 14 REB / 1 AST / 1 STL / 1 BLK

Frank Ntilikina : 6 PTS / 2 REB / 1 AST

Killian Hayes : 8 PTS / 7 AST / 1 STL pic.twitter.com/83SrUvMyzK — NBA France (@NBAFRANCE) January 29, 2023

Nico 🦇 6 PTS

5 REB

1 AST

2 STL Victoire des @LAClippers à Chicago ! pic.twitter.com/9MS1suDrd6 — NBA France (@NBAFRANCE) February 1, 2023

𝙍𝙪𝙙𝙮 𝙂𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩. 15 PTS / 7 REB / 1 AST / 2 STL #RaisedByWolves pic.twitter.com/9NpTH7xmQx — NBA France (@NBAFRANCE) February 4, 2023