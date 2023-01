On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy Gobert a montré les crocs, Evan Fournier cherche un acquéreur, Killian Hayes s’installe et Théo Maledon a été rétrogradé.

# RUDY GOBERT

Ça reste très aléatoire, à l’image de la saison des Wolves, mais cette semaine Rudy a montré de belles choses face aux Nuggets, en défense sur Jokic notamment, et face aux Clippers, sans solutions à l’intérieur. Obligation désormais de ne pas se prendre pour ce qu’il n’est pas, c’est frustrant de le voir prendre trois tirs par match mais c’est peut-être bien le seul rôle qui lui ira à la perfection jusqu’à la fin de sa carrière.

Wolves vs Nuggets : 8 points à 3/3 au tir et 2/4 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2 contres en 27 minutes

Wolves vs Blazers : 17 points à 6/10 au tir et 5/7 aux lancers, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals et 3 contres en 35 minutes

Wolves vs Clippers : 25 points à 11/15 au tir et 3/5 aux lancers, 21 rebonds et 2 contres en 36 minutes

# EVAN FOURNIER

Si les Knicks veulent en tirer une contrepartie intéressante, il faut bien que Vavane montre qu’il peut encore jouer. C’est probablement dans ce but et uniquement dans ce but que le Français a été réactivé peu après Noël, histoire de se réchauffer un peu les muscles et de mettre l’eau à la bouche d’un ou deux dirigeants avides de viande fraîche en sortie de banc.

Knicks vs Suns : 5 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 14 minutes

Knicks vs Spurs : 6 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking et 3/4 aux lancers en 11 minutes

Knicks @ Raptors : 4 points à 2/4 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 12 minutes

# NICOLAS BATUM

A pris un poster de la part de Bam Adebayo en début de semaine, mais il continue de nous prouver quand il est absent (blessé, de retour ce soir logiquement) qu’il est peut-être bien le joueur le plus important de l’effectif de Tyronn Lue. On ne dit pas qu’il est plus talentueux que PG ou Kawhi ou plus tatoué que Morris, on dit juste que COMME PAR HASARD les Clippers sont NULS quand Nico ne joue pas. C’est tout.

Clippers vs Heat : 7 points à 3/7 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 23 minutes

Clippers @ Nuggets : DNP

Clippers @ Wolves : DNP

# FRANK NTILIKINA

Ça ronfle fort du côté du French Prince, en galère avec son shoot, avec son rôle. On espère juste qu’il a un bel appareil photo pour profiter des exploits de son meneur titulaire.

Mavericks @ Rockets : 0 point à 0/2 du parking, 3 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Mavericks vs Celtics : 0 point à 0/2 du parking en 6 minutes

Mavericks vs Pelicans : 0 point à 0/3 du parking, 1 rebond et 1 passe en 11 minutes

# KILLIAN HAYES

Après sa suspension de trois matchs, Killian est revenu aux affaires avec le nouveau statut de badass de la bande. Sur le terrain ? Kiki continue de confirmer avec un match à 13 caviars et zéro ballon perdu face aux champions en titre puis un autre très complet contre les champions… 2014. On y va à tâtons, mais il semblerait bien que le meneur français ait enfin réussi son décollage.

Pistons @ Blazers : suspendu

Pistons @ Warriors : 9 points à 3/12 au tir dont 1/4 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 13 passes et 1 steal en 35 minutes

Pistons @ Spurs : 18 points à 8/14 au tir dont 2/5 du parking, 3 rebonds, 7 passes et 5 steals en 36 minutes

# OUSMANE DIENG

Disons qu’il n’a perdu aucun ballon et qu’il n’a raté aucun tir. Plus sérieusement ? Il est évidemment toujours blessé et ne reviendra sur les parquets qu’en février.

Thunder vs Celtics : DNP

Thunder @ Magic : DNP

Thunder vs Wizards : DNP

# THEO MALEDON

Il fait les frais du système two-way contract, puisque Théo a déjà disputé en NBA 35 des 50 matchs autorisés sur une saison et qu’il a donc été renvoyé en G League histoire que les Hornets le gardent un peu sous le coude en fin de saison, quand LaMelo Ball sera invité poliment à se reposer pour que Charlotte perde. Il a cartonné dès son retour à l’échelon inférieur, logique car il est meilleur que 95% des joueurs de ce championnat. A noter d’ailleurs qu’il a disputé son premier match avec le Swarm en tant que poste 3, incroyable scouting cainri encore une fois.

Hornets vs Lakers : DNP

Hornets vs Grizzlies : DNP

Hornets @ Bucks : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Absent des radars en NBA et moins en vue en G League, on espère au moins qu’il a passé un bon réveillon.

Clippers vs Heat : DNP

Clippers @ Nuggets : DNP

Clippers @ Wolves : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Grand Rapids Gold : DNP

Delaware Blue Coats vs Greensboro Swarm : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Delaware Blue Coats : 23 points à 7/18 au tir dont 2/6 du parking et 7/9 aux lancers, 13 rebonds, 4 passes, 2 steals et 3 contres en 36 minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ College Park Skyhawks : 6 points à 3/13 au tir dont 0/4 du parking et 0/3 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 1 steal en 36 minutes

Lakeland Magic @ College Park Skyhawks : 12 points à 5/9 au tir dont 2/5 du parking, 3 rebonds, 4 passes et 3 steals en 37 minutes

Lakeland Magic @ Windy City Bulls : 6 points à 2/3 au tir dont 2/2 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 18 minutes

Lakeland Magic @ Windy City Bulls : 7 points à 2/6 au tir dont 1/5 du parking et 2/4 aux lancers, 10 rebonds, 3 passes et 1 steal en 23 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 14 points à 7/13 au tir dont 0/2 du parking et 0/2 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe, 3 steals et 1 contre en 42 minutes

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : 4 points à 1/9 au tir dont 0/5 du parking et 1/3 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : 11 points à 4/12 au tir dont 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 9 rebonds et 3 passes en 33 minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Birmingham Squadron : 6 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 6 passes, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

G League Ignite @ Birmingham Squadron : 11 points à 4/9 au tir dont 1/5 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 5 passes, 1 steal et 3 contres en 30 minutes

G League Ignite vs Santa Cruz Warriors : 10 points à 3/5 au tir dont 1/2 du parking et 3/3 aux lancers, 1 steal en 15 minutes

G League Ignite vs Santa Cruz Warriors : 5 points à 2/7 au tir dont 1/2 du parking et 0/1 aux lancers, 1 rebond, 4 passes et 2 contres en 28 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers @ Sioux Falls Skyforce : DNP

Ontario Clippers @ Sioux Falls Skyforce : 19 points à 8/10 au tir et 3/5 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 2 contres en 31 minutes

Ontario Clippers @ Stockton Kings : 9 points à 3/7 au tir dont 0/2 du parking et 3/3 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 steal en 32 minutes

Quelques vidéos tricolores

Rudy.

vs. Denver 8 PTS / 4 REB / 3 AST / 2 BLK Victoire des @Timberwolves 111-124 pic.twitter.com/NjHjZwx396 — NBA France (@NBAFRANCE) January 3, 2023

Rudy. Gobert. 🗽 17 PTS

12 REB

2 STL

3 BLK Les @Timberwolves l’emportent 113-106 face à Portland ! #RaisedByWolves pic.twitter.com/b2ePJjcAjx — NBA France (@NBAFRANCE) January 5, 2023

KILLIAN. HAYES. 🇫🇷 9 points

13 passes Les @DetroitPistons l’emportent au buzzer à SF ! #Pistons pic.twitter.com/rq0vidok6w — NBA France (@NBAFRANCE) January 5, 2023

R.U.D.Y. 25 POINTS / 21 REBONDS / 3 BLK

11-15 FG

+31 Victoire des @Timberwolves 128-115 ! #RaisedByWolves pic.twitter.com/AYUZnyR3fF — NBA France (@NBAFRANCE) January 7, 2023