On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Une fois n’est pas coutume on parle de G League, et d’un gamin qui commence à se positionner en toute détente pour la Draft 2023.

Un seul match pour Rudy cette semaine, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent si ce n’est un petit dunk arrière des familles.

Le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé, qui aurait pu s’imaginer q’le temps s’serait si vite écoulé.

A l’occasion de la French Heritage Night, Nico a pu participer à l’un des matchs les plus fous de la décennie face aux Kings.

Semaine complètement folle pour Frankie ! Nan on déconne.

Toujours du mal pour Kiki, du mal à rentrer le ballon dans le panier, et c’est vachement emmerdant au basket-ball.

# OUSMANE DIENG

Un seul match pour Ousmanito cette semaine, et c’était en G League. Une phrase qui manque de pep’s.

# OLIVIER SARR

Cette semaine Olive s’est tenu à disposition du groupe NBA mais il n’a pas quitté le banc. Une phrase qui maque de pep’s.

Superbe cette semaine pour le gamin enfin sorti de G League, avec notamment un énorme double-double face au Heat. Dommage qu’on parle de Mark Williams et pas de Théo Maledon.

Pas de nouvelle bonne nouvelle, comme le dit si bien ma tante Alice.

Et en G League

Meilleur joueur de son équipe cette semaine et auteur de son season high au scoring deux soirs de suite, Sidy Cissoko a bien rebondi après un Rising Stars décevant. Période parfaite pour monter dans les mocks, dans une équipe quoiqu’il arrive scoutée à chaque match. Sidy bon boulot ça.

Season-high 23 points, 6 rebounds, 6 assists for 18-year old French wing Sidy Cissoko with G League Ignite. Made 5/9 threes from beyond the arc, attacked the rim in a straight line and showed his vision as a passer. Playing better and better as the season moves on. pic.twitter.com/IszqwednDm

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 24, 2023