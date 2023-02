Vendredi soir, les Clippers et les Kings ont offert un véritable thriller aux fans pour la première de Russell Westbrook. Le match s’est terminé en double prolongation sur le score improbable de 176-175. Retour sur les statistiques les plus folles de cette rencontre qui restera clairement dans les mémoires.

351

Comme le nombre de points marqués par les deux équipes au total. C’est tout simplement le deuxième match le plus prolifique de l’histoire de la NBA, derrière le Nuggets – Pistons de décembre 1983 qui s’était terminé sur le score de 186-184 (370 points). Pour la petite histoire, sachez que les Clippers et les Kings ont tous les deux battu un record de franchise pour le nombre de points marqués dans un match.

124

Comme le nombre de paniers marqués au total par les deux équipes (59 pour les Clippers, 65 pour les Kings). Et à ça, il faut également ajouter 59 lancers-francs marqués (31 pour Los Angeles, 28 pour Sacramento).

44

Comme le nombre de 3-points marqués par les deux équipes dans cette rencontre (26 pour les Clippers, 18 pour les Kings), record égalé pour un match NBA. Les Clippers ont également battu leur record de franchise.

72

Comme le nombre de passes décisives distribuées par les deux équipes dans ce match (39 pour les Clippers, 33 pour les Kings).

59,3

Comme le pourcentage de réussite au tir des deux équipes en combiné (124 paniers sur 209 tentatives), avec un impressionnant 51,2% à 3-points (44/86). Les Clippers ont terminé la rencontre avec 60,2% de réussite au tir (57,8% à 3-points) tandis que les Kings ont fini à 58,6% (43,9% du parking). Sachez qu’aux lancers-francs, les deux équipes ont terminé avec un pourcentage très sérieux de 83,1% (59/71).

40 x 3

Pas moins de 3 joueurs ont atteint la barre des 40 points dans cette rencontre : Kawhi Leonard (44) côté Los Angeles, De’Aaron Fox (42) et Malik Monk (45) côté Sacramento. Jamais dans l’histoire des Kings deux coéquipiers n’avaient atteint la barre des 40 pions dans le même match, et c’est seulement la cinquième fois dans l’histoire de la NBA qu’on voit trois joueurs planter 40 unités dans une même rencontre. En plus de ça, vous pouvez ajouter un joueur à plus de 30 points (Paul George, 34) et deux joueurs à minimum 20 points (Norman Powell avec 24, Domantas Sabonis avec 20).