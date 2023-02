Touché au poignet, Giannis Antetokounmpo était très incertain pour jouer le match face au Heat cette nuit. Finalement le Freak a participé à la rencontre… pendant un quart-temps, avant de sortir à cause d’une blessure au genou.

Dans le dernier match avant le All-Star Break, Giannis avait quitté ses coéquipiers au bout de neuf minutes. Dans le premier match après la mini-trêve, il n’en a joué que six. Antetokounmpo a effectivement demandé à sortir dans les derniers instants du premier quart-temps, son genou droit faisant des siennes. Il n’est ensuite plus revenu, ce qui n’a pas empêché les Bucks d’exploser le Heat 128-99.

Giannis asked for a timeout and went straight to the locker room after what appeared to be an injury. pic.twitter.com/IiExVso256 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 25, 2023

Mais que s’est-il passé ?

D’après les premières nouvelles en provenance de Milwaukee, un contact genou contre genou serait à l’origine du bobo, même si personne ne sait vraiment à quel moment il a eu lieu. C’est en tout cas ce que le coach Mike Budenholzer a laissé entendre après la rencontre.

“Je n’ai pas toute l’explication, mais je pense sincèrement qu’il s’est cogné le genou avec quelqu’un sur une pénétration ou un écran, et ensuite il n’a pas pu revenir. On va voir comment il se sent demain, on va l’évaluer au jour le jour.”

Pas de panique chez les Bucks, mais voir Giannis sortir sur blessure donne toujours quelques sueurs froides. D’autant plus que ce n’est pas la première fois cette saison. On a parlé de son pépin au poignet un peu plus haut, lui qui souffre officiellement d’une entorse. Et puis il y a eu aussi les douleurs à son genou gauche qui l’ont obligé à rater plusieurs matchs consécutifs (11 forfaits au total cette année pour Giannis). Bref, ça commence à faire beaucoup et le temps est peut-être venu pour le Freak d’appuyer sur le bouton pause.

“Parfois, vous devez l’empêcher d’être lui-même, afin qu’il se repose voire rate quelques matchs pour récupérer, sachant qu’on est deuxièmes à l’Est et que tout va bien pour nous.” – Jrue Holiday, meneur des Bucks

Sur une série de 13 victoires de suite et juste derrière Boston au classement à l’Est, les Bucks peuvent effectivement se permettre d’évoluer sans le Freak pendant quelques matchs…

Source texte : ESPN