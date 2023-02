En déplacement à New York lundi pour réaliser des examens supplémentaires sur son poignet douloureux, Giannis Antetokounmpo en sait plus sur sa blessure. Les nouvelles sont plutôt rassurantes mais la reprise pour les Bucks se fera possiblement sans le Freak.

On attendait l’update, elle est tombée via Shams Charania (The Athletic) à 1h du matin heure française.

Milwaukee Bucks’ Giannis Antetokounmpo avoided serious damage in his right wrist after further testing today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Antetokounmpo could miss some games, but an overall sigh of relief for the Bucks and their All-NBA star.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2023