Éloigné des parquets NBA depuis janvier 2021, l’ancien pivot du Miami Heat Meyers Leonard est sur le point de réapparaître dans la Grande Ligue, lui qui vient de signer un contrat avec les Milwaukee Bucks.

Un contrat de 10 jours certes, mais un contrat quand même. Et quand on sait d’où il vient, c’est déjà ça.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Meyers Leonard vient donc de trouver un point de chute – Milwaukee – après avoir passé deux ans en dehors de la NBA, non seulement pour soigner diverses blessures (à la jambe, cheville, épaule) mais surtout pour avoir utilisé un terme antisémite lors d’une partie de Call of Duty, ce qui lui avait valu une suspension d’une semaine de la NBA ainsi qu’une amende de 50 000 dollars en mars 2021.

ESPN Sources: Free agent F/C Meyers Leonard — out of the NBA since March 2021 after uttering an antisemitic slur on a video game livestream and rehabbing post-surgical nerve damage on his right leg — is signing a 10-day contract with the Milwaukee Bucks. pic.twitter.com/sDxBJm9CPG

Depuis, alors qu’il était sans équipe, Meyers Leonard a redoublé d’efforts pour se faire pardonner, apprendre de son erreur et se racheter une réputation. Il est allé au contact de la communauté juive à de nombreuses reprises, rencontrant notamment un rabbin basé dans le sud de la Floride moins de 48 heures après l’incident filmé sur Twitch. Il a également participé à des distributions de repas pour des seniors juifs installés dans la région de Miami, et est allé visiter le Mémorial de l’Holocauste basé à Miami Beach.

Our interview with @MeyersLeonard, the former Portland and Miami center who is hoping to return to the NBA. Nearly two years ago, he used an antisemitic slur while playing Call of Duty on Twitch. A warning–this story includes offensive language. pic.twitter.com/rWmt48Y8ID

— Jeremy Schaap (@JeremySchaap) February 1, 2023