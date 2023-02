Faisant partie des nombreux joueurs ayant bougé lors de la dernière trade deadline, Pat Beverley va poursuivre sa carrière là où tout a commencé pour lui : Chicago !

C’est Shams Charania de The Athletic qui a annoncé la nouvelle aux alentours de minuit. Récemment libéré par le Magic (où il avait été transféré par les Lakers le 9 février dernier) via un buyout, Pat Beverley a donc décidé de s’engager avec les Bulls pour le reste de la saison 2022-23.

Free agent Patrick Beverley is expected to sign with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. Beverley is set to return home, giving Chicago much-needed point guard help.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2023