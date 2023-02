Giannis Antetokounmpo est blessé depuis plusieurs jours. Quasiment absent ce week-end au All-Star Game, la superstar des Bucks va faire réévaluer son poignet ce lundi. Peu importe le verdict, il s’agira pour l’ailier de prendre le temps de bien revenir, pour ne pas compromettre la suite de la saison de Milwaukee.

Ce week-end, un invité de marque s’est fait beaucoup plus discret qu’à son habitude. Blessé au poignet depuis jeudi dernier face aux Bulls, Giannis Antetokounmpo n’a pratiquement pas participé aux festivités à Salt Lake City. Aujourd’hui, Tim Bontemps d’ESPN a annoncé que le Freak voyagera à New York ce lundi pour faire des tests sur sa patte droite.

Bucks star Giannis Antetokounmpo will travel to New York Monday to undergo further testing on his injured right wrist, sources told ESPN.

— Tim Bontemps (@TimBontemps) February 20, 2023