“C’était le pire match jamais joué”, “ce n’était pas du basket”. Voilà ce que certains acteurs du All-Star Game, respectivement Michael Malone (entraîneur de la Team LeBron) et Jaylen Brown (joueur de la Team LeBron), ont déclaré après le match des étoiles de ce dimanche. Encore une fois, ce qui était autrefois une rencontre très attendue entre superstars s’est transformé en une opposition sans saveur et sans défense. Comment remédier à ça ? Voici 3 propositions maison pour tenter de redonner du prestige au All-Star Game ?

Mettre en place une opposition USA vs International

Depuis quelques années, les joueurs internationaux ont pris le pouvoir sur les trophées de fin de saison. Cela fait depuis 2018 et James Harden qu’on n’a pas vu un Américain remporter le titre de MVP. Cela fait depuis deux saisons que la All-NBA First Team est composée à 60% de joueurs européens. Quatre des cinq derniers trophées de Défenseur de l’Année ont été raflés par des joueurs du Vieux Continent (trois pour Rudy Gobert, un pour Giannis Antetokounmpo), et quatre des cinq meilleurs marqueurs cette saison sont internationaux. Bref, les Ricains ont de quoi se sentir menacés, et ça pourrait donc être le bon moment de penser à une opposition USA vs International au All-Star Game. Entre d’un côté la fierté des joueurs de l’Oncle Sam, et de l’autre la volonté des internationaux de montrer que le basket n’appartient plus exclusivement aux Américains, cette formule ajouterait forcément du piment au match des étoiles.

Le contre-argument concernant ce format, c’est qu’il risque de provoquer un déséquilibre dans le processus de sélection du All-Star Game. Car même s’il n’y a jamais eu autant de joueurs internationaux en NBA (120), cela ne représente que 25% du nombre total de joueurs au sein de la Grande Ligue. Et sur les 24 All-Stars ayant participé au match des étoiles cette année, “seulement” un tiers ne sont pas Américains. Avoir le même nombre d’internationaux que de Ricains au All-Star Game peut donc sembler inéquitable, surtout quand on connaît les enjeux entourant une sélection au match des étoiles (en matière de statut mais aussi financièrement dans certains cas). Mais quand même, Team USA vs Team World au All-Star Game (et pas qu’au Rising Stars comme ces dernières années), bon dieu qu’on voudrait voir ça !

Revenir au format Est vs Ouest, avec comme enjeu l’avantage du terrain en Finales NBA

Depuis 2018, la NBA a abandonné l’opposition Est vs Ouest pour le All-Star Game, les joueurs possédant de moins en moins d’attaches à leur conférence dans l’ère du player movement/empowerment. Revenir à un tel format ne semble donc pas représenter la solution… sauf si on y attache un véritable enjeu, comme l’avantage du terrain en Finales NBA. Si les All-Stars de l’Est gagnent le match des étoiles, c’est l’équipe remportant la Conférence Est en Playoffs qui aura l’avantage du terrain pour l’ultime série de la saison. Idem pour l’Ouest. Un tel enjeu donnerait forcément une motivation supplémentaire aux All-Stars sélectionnés, en particulier ceux qui ont une chance d’aller au bout avec leur équipe respective.

Alors oui, cela peut paraître extrême d’attribuer quelque chose d’aussi important que l’avantage du terrain en Finales NBA lors d’un simple match exhibition de mi-saison. Si les équipes disputent une saison régulière longue et usante de 82 matchs, c’est notamment pour se positionner favorablement en vue des Playoffs. Néanmoins, ce ne serait pas une première dans le paysage du sport américain. La ligue professionnelle de baseball (MLB) avait mis ce système en place entre 2003 et 2017 en réponse au fiasco du All-Star Game 2002, qui s’était terminé sur un match nul et avec des fans hyper frustrés balançant des bouteilles de bière sur le terrain…

Raccourcir le match et augmenter la récompense financière pour les gagnants

Aujourd’hui, sans doute plus que jamais, les joueurs NBA prennent le All-Star Game comme un match de gala où les deux choses les plus importantes sont 1) prendre du bon temps 2) ne pas se blesser. Peut-être que raccourcir la durée du match – par exemple passer de quatre quart-temps de 12 minutes à un match en 4 X 8 minutes – est une solution pour augmenter un minimum l’intensité globale de la rencontre, surtout si vous y ajoutez une carotte financière au bout.

Aujourd’hui, les All-Stars victorieux du match des étoiles remportent déjà 100 000 dollars (par joueur), contre 25 000 pour ceux qui s’inclinent. Augmenter la récompense financière pour les gagnants tout en gardant le même montant pour les perdants peut ajouter de la motivation pour les All-Stars, même si la majorité d’entre eux sont déjà plein aux as. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait la NBA il y a quelques années déjà, en 2018, en passant la récompense de 50 000 à 100 000 dollars pour avoir une différence de 75 000 billets verts entre les winners et les losers. Cette différence n’a plus d’effet aujourd’hui, mais peut-être qu’une nouvelle hausse (passer de 100 000 à 200 000 par exemple) peut ajouter un peu de piment aux futurs matchs des étoiles. Même si ce n’est que temporairement…

Aucune solution n’est parfaite, mais une chose est sûre : il faut faire quelque chose pour relancer l’intérêt du All-Star Game. Et vous, vous proposez quoi ?