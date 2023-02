Après la signature de Kevin Love au Heat, on attendait le dénouement du dossier Russell Westbrook, transféré des Lakers au Jazz à la deadline et sur le point d’être libéré de son contrat avec Utah. On est désormais fixés : Brodie reste à Los Angeles, mais portera les couleurs des Clippers.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la news ce lundi. Russell Westbrook, après une saison et demie chez les Los Angeles Lakers, a donc décidé de rester dans sa ville natale de L.A. pour rejoindre le voisin nommé Clippers.

After finalizing a contract buyout with the Utah Jazz, nine-time All-Star guard Russell Westbrook plans to sign with the Los Angeles Clippers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/OjZ0Mkuz5x — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 20, 2023

Russ voulait prendre son temps avant de décider de son avenir, lui qui reste sur une expérience douloureuse chez les Lakers. Et les équipes intéressées par ses services – Clippers, Heat, Bulls, Wizards – ne comptaient pas se précipiter non plus, conscientes qu’intégrer Westbrook dans un collectif déjà en place peut amener son lot de challenges. Mais finalement, Brodie et les Clippers ont estimé que c’était le bon moment de s’unir pour tenter d’accomplir un objectif commun : remporter un premier titre NBA.

Chez les Clips, Russell Westbrook retrouvera notamment Paul George, son ancien coéquipier à Oklahoma City qui a récemment exprimé son envie de voir à nouveau Brodie à ses côtés. Selon PG-13, les qualités de facilitateur de Brodie peuvent aider Los Angeles en attaque, et sa polyvalence ainsi que son énergie légendaire sont autant d’atouts pouvant booster les Clippers durant la deuxième partie de saison. Ça tombe bien, c’est exactement ce qu’attendent Steve Ballmer (proprio), Lawrence Frank (président des opérations basket) et Tyronn Lue (coach) de Westbrook.

