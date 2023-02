Quelle suite pour Russell Westbrook ? Depuis son transfert des Lakers au Jazz au moment de la trade deadline, l’avenir de Brodie en NBA pose question. On s’attend logiquement à un buyout avec la franchise d’Utah mais le mystère reste entier concernant sa prochaine destination. Brodie et son agent auraient en tout cas discuté avec plusieurs équipes ces derniers jours…

À partir de demain, la NBA va appuyer sur le bouton pause et se mettre en mode All-Star Weekend. Mais pour Russell Westbrook, ce sera surtout le moment pour analyser les différentes options qui s’offrent à lui et imaginer quel peut être son avenir sur les prochains mois.

Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, le camp Russ est actuellement en contact avec les dirigeants de plusieurs franchises, notamment les Bulls, les Clippers, les Wizards et le Heat. Shams Charania de The Athletic confirme l’intérêt des Clippers pour Brodie, eux qui ont récemment lâché les meneurs John Wall et Reggie Jackson pour s’attacher les services de Bones Hyland, Eric Gordon et Mason Plumlee.

.@wojespn reports that Russell Westbrook has communicated with the Bulls, Clippers, Wizards and Heat about possible buyout destinations. (via NBA Countdown) pic.twitter.com/CTwVTX00cb — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 16, 2023

Il y a donc de l’intérêt autour de Russell Westbrook. Néanmoins, aucune franchise ne semble vraiment dans l’optique de se ruer sur l’ancien MVP pour obtenir ses services. On est plutôt dans la partie “prise de température” du processus, autant du côté du joueur que du côté des équipes. Brodie veut trouver un rôle qui peut lui convenir après les nombreuses turbulences qu’il a connues aux Lakers, et les franchises souhaitent analyser le fit potentiel entre Westbrook et leur système actuellement en place.

De par son profil, Russ n’est pas le joueur le plus facile à intégrer dans un collectif, et son expérience aux Lakers en est la plus grande preuve. Même s’il a montré sa volonté de se sacrifier pour le collectif en acceptant un rôle de sixième homme à Los Angeles, même s’il possède toujours de grosses capacités athlétiques et cette polyvalence qui le caractérise, ses grosses limites au shoot peuvent refroidir n’importe quelle équipe intéressée, tout comme sa propension à avoir besoin du ballon (et à le perdre un peu trop souvent…) pour pouvoir peser sur une rencontre.

Il va donc probablement falloir être patient pour voir où s’écrira le prochain chapitre de Russell Westbrook. On devrait en savoir plus après le All-Star Weekend, quand on attaquera la dernière ligne droite de la saison régulière.

______

Source texte : ESPN / The Athletic