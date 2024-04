Alex Caruso (Bulls) devrait jouer face au Heat ce vendredi soir

Les Bulls vont jouer leur qualification en Playoffs ce vendredi soir sur le parquet du Miami Heat, et devraient pouvoir compter sur Alex Caruso.

Si le Heat devra faire sans Jimmy Butler et Terry Rozier pour le match crucial de ce soir en Floride, Chicago aura bien son divin chauve.

Si l’on en croit Jamal Collier d’ESPN, Caruso a indiqué qu’il prévoyait d’enfiler les sneakers ce vendredi malgré sa blessure à la cheville. Pour rappel, l’arrière des Bulls s’est blessé quand… son coéquipier Andre Drummond lui a marché dessus lors du match face aux Hawks mercredi soir.

On verra dans quel état sera vraiment Alex Caruso, lui qui a connu plusieurs petits bobos cette saison (notamment à la cheville/pied). Mais c’est clairement une bonne nouvelle pour les Taureaux, qui ont un très gros coup à jouer à Miami avec l’indisponibilité de Jimmy Butler.

Caruso, c’est typiquement le genre de mec que vous voulez avoir dans votre équipe dans un match à élimination directe. Son énergie, sa défense et son intelligence de jeu seront des ingrédients cruciaux pour aller chercher la qualif’ sur le parquet de Miami.

Toujours au rayon des blessures chez les Bulls, sachez qu’Andre Drummond (cheville) et Ayo Dosunmu (quadriceps) sont officiellement listés comme “incertains”.

