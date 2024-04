Dans la belle soirée des Bulls, faciles vainqueurs des Hawks pour survivre dans le Play-in de l’est, la blessure d’Alex Caruso tempère un peu la bonne humeur. Percuté par son coéquipier Andre Drummond, il est incertain pour la rencontre de vendredi face au Miami Heat.

Au début du deuxième quart-temps, Alex Caruso trottine en arrière pour se replacer, et à ses yeux collés sur le ballon. Il ne voit pas Andre Drummond, en plein sprint pour revenir en défense, qui le percute à pleine vitesse et lui écrase la cheville au passage. Sonné, l’arrière prend quelques secondes pour reprendre ses idées, avant d’indiquer à son staff qu’il souhaite continuer à jouer. Mais après un quart-temps, l’inconfort le force à se diriger vers son banc de manière définitive.

Caruso s’est blessé sur cette action, Drummond lui est rentré dedans… pic.twitter.com/CnO9muGP8M

Alors que Billy Donovan a d’abord expliqué qu’il n’avait pas d’informations supplémentaires, l’insider des Bulls K.C. Johnson a précisé la nature de la blessure de Caruso, indiquant une ré-aggravation d’un bobo à la cheville déjà présent.

“Selon les Bulls, la blessure de Caruso est une ré-aggravation de son entorse de la cheville gauche. Drummond a marché sur le pied droit de Caruso, et cela l’a d’abord ralenti. Mais Caruso a quitté le match dans le troisième quart-temps avec une blessure à la cheville gauche.”

According to Bulls PR, Caruso’s injury is a re-aggravation of his left ankle sprain. Drummond stepped on Caruso’s right foot. And that initially slowed him. But Caruso exited in 3rd with left ankle injury. https://t.co/yIsCPt6XPh

Alex Caruso sort d’une saison record à tous les niveaux dans l’Illinois. Ses 10,1 points par match, 3,8 rebonds, 1,7 interception et 1 contre sont tous des records en carrière. Il a également doublé son volume à trois-points (de 2,3 tentatives par soir à 4,7), pour une réussite toujours au-dessus des 40%. Même les blessures, qui l’ont beaucoup ralenti depuis son arrivée à Chicago, avaient été moins gênantes : nouveau record en carrière de 71 matchs disputés en une seule saison.

Et alors que sa défense lui vaut toujours des considérations pour les All-defensive team, il sera peut-être forcé d’abandonner ses coéquipiers – au moins temporairement – pour mettre un peu de glace sur la cheville et mieux préparer un potentiel premier tour face à Boston.

Le match pour la survie entre les Bulls et le Heat n’est pas épargné par les bobos. Caruso d’un côté, Jimmy Butler de l’autre, et moins de 48h pour préparer les organismes à une nouvelle bataille. Rendez-vous d’ici vendredi pour plus d’infos.