Jason Kidd peut réussir un exploit rare. Devenir champion avec la même franchise en tant que joueur puis entraîneur. L’ancien meneur de jeu a obtenu une bague en 2011 à Dallas, le coach a l’opportunité de retrouver les sommets 13 ans plus tard.

Sept hommes dans l’histoire sont déjà parvenus à remporter un titre NBA en tant que joueur puis entraîneur au sein de la même franchise :

Buddy Jeannette avec les Bullets

George Senesky avec les Warriors

Bill Russell avec les Celtics

Tom Heinsohn avec les Celtics

Pat Riley avec les Lakers

Billy Cunningham avec les Sixers

K.C. Jones avec les Celtics

Dallas’ Jason Kidd can become the eighth individual to win an NBA championship as both a player and head coach with the same team.

As a Hall of Fame player, Kidd helped the @dallasmavs win their first NBA championship, in the 2010-11 season.

As a head coach, Kidd has guided… pic.twitter.com/8jNst3nDUh

— NBA Communications (@NBAPR) June 1, 2024

Buddy Jeannette et Bill Russell ont même réussi l’exploit de le faire en tant qu’entraîneur-joueur.

Jason Kidd a cette année l’opportunité de devenir le huitième membre de cette liste. Le premier à réussir l’exploit depuis Riley et Jones dans les années 1980. Le coach des Dallas Mavericks, avant de guider son équipe jusqu’aux NBA Finals 2024, avait été le meneur de jeu des Mavs lors du titre obtenu en 2011 par la franchise de Mark Cuban.

Si Dirk Nowitzki était la star de l’orchestre, Jason Kidd en était la baguette. Le meneur de jeu avait 38 ans et était en fin de carrière dans le Texas. Néanmoins, l’ancien des New Jersey Nets était toujours titulaire et apportait énormément à l’effectif de Rick Carlisle. Malin, vicieux et expérimenté, son jeu de passe a dégoûté tour à tour les adversaires qui se sont dressés sur la route des Mavs cette année-là. En Finales, face aux Heatles de Miami, J-Kidd a tourné à 7,7 points, 6,3 passes et 4,5 rebonds de moyenne, et n’est pas passé très loin d’un triple-double dans le Game 3.

Après le titre, le natif de San Francisco a évolué encore deux ans en NBA avant de se reconvertir dans le coaching dans la foulée. L’annonce de son embauche du côté des Brooklyn Nets a été faite 10 jours après celle de sa retraite des parquets.

Cible de nombreuses critiques depuis ses débuts de tacticien, Jason Kidd semble avoir trouvé son équilibre à Dallas. Il est respecté et même aimé de ses joueurs comme en témoignent les déclarations récentes de Dereck Lively II, en conférence de presse, à son sujet :

“Il est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai pu avoir. Il m’a mis dans des positions où il s’attendait à ce que j’échoue, et même si j’échouais, il me laissait sur le parquet pour apprendre. Être capable d’avoir un entraîneur comme lui qui va faire parler les joueurs entre eux, et ensuite dire ce qu’il pense, c’est une manière géniale de fonctionner. Il y a eu beaucoup de critiques à son égard, mais je ne comprends pas pourquoi. J’ai l’impression que c’est un entraîneur et une personne extraordinaire.”

Mavs rookie Dereck Lively II on Jason Kidd:

“He’s been one of the best coaches I’ve ever had. He’s put me in positions where he’s expecting me to fail, and even if I fail, he’s gonna leave me in there to learn…Being able to have a coach like that who’s gonna make the players… pic.twitter.com/lSr3SdvQFu

— Noah Weber (@noahweber00) June 2, 2024

Jason Kidd a mené son équipe à la victoire face aux Los Angeles Clippers, au Oklahoma City Thunder et aux Minnesota Timberwolves lors de ces Playoffs. Il disputera le titre face aux Boston Celtics.

En cas de victoire finale, le Hall of Famer deviendra le quinzième coach de l’histoire à remporter une bague en tant que joueur et entraîneur.