Nous y voilà ! Après avoir éliminé tous les adversaires qui se dressaient sur leur chemin, Boston et Dallas se tiennent l’un face à l’autre en Finales NBA, dans l’ultime série de Playoffs de la saison 2023-24. Jayson Tatum et Luka Doncic n’ont plus qu’une dernière colline à gravir, et le premier qui remportera quatre matchs face à l’autre atteindra son sommet.

Confrontations en saison régulière :

22 janvier : Mavericks – Celtics , 110-119

, 110-119 1er mars : Celtics – Mavericks, 138-110

Avantage 2-0 Celtics si on regarde la saison régulière. Au cours de ces deux matchs où on a pu observer deux équipes globalement au complet (seul Kristaps Porzingis manquait à l’appel parmi les joueurs importants pour le match du 22 janvier), les Celtes ont été assez largement supérieurs à leurs adversaires.

Un premier match où des Celtics à l’adresse médiocre (46,6% aux tirs, 32,6% de loin, 73,3% aux lancers) ont pu compter sur leur duo de All-Stars Jayson Tatum – Jaylen Brown à fond les manettes, combinant pour 73 points à 24/43 aux tirs. Les Mavs d’un Luka Doncic énorme (33 points, 18 rebonds et 13 passes) mais manquant d’adresse (12/30 aux tirs) avaient pu compter sur un bon apport de leur banc (29 points contre 12 pour les remplaçants en vert) et ne sont pas passés loin, mais Boston décrochait une victoire méritée après avoir dominé sur une large partie du match.

Pour la revanche, cette fois sur les terres du Massachusetts, les potes à Tatum ont fait briller leur collectif, avec sept joueurs atteignant la barre des 10 points. Terrifiants d’adresse (55,3% au global, 48,8% de loin, 100% aux lancers), les Celtics ont bien failli mettre 30 points dans la vue de Mavericks médiocres dans les pourcentages (46,8% aux tirs, 26,5% de loin, 72,2% aux lancers). Jayson Tatum, encore énorme (32 points, 8 rebonds, 3 passes à 10/19 aux tirs dont 5/9 de loin) fut le principal artisan de la victoire celte, bien aidé par les 25 points, 5 passes et 0 perte de balle à 11/20 aux tirs de Jaylen Brown, ainsi que par les 24 points à 8/14 aux tirs de Kristaps Porzingis.

Seul Luka Doncic (pour changer) surnageait chez les Mavs, avec un match à 37 pions, 12 rebonds et 11 passes à 14/25 aux tirs, malgré les récents renforts de P.J. Washington et Daniel Gafford à la deadline. Cette deuxième victoire de Boston est bien plus significative en vue des Finales NBA à venir, sachant que la version des Mavs (post trade deadline) était celle que les C’s sont sur le point d’affronter.

La bande de Luka Doncic, le premier adversaire compétitif des Celtics depuis le début des Playoffs ?

Dans les éléments-clés de ces Finales NBA, on peut bien sûr penser au statut de Kristaps Porzingis, la troisième option des Celtics qui n’a toujours pas rejoué pour Boston depuis le Game 4 du premier tour contre le Heat. Il est le seul joueur majeur de ces Finales qui est globalement incertain. La bonne nouvelle, c’est que le grand Letton s’est entraîné normalement ce samedi, laissant présager un retour dans de bonnes conditions. Mais se réinsérer dans un groupe après avoir manqué 10 matchs de Playoffs et aborder des Finales NBA n’est pas chose aisée. Il faudra voir dans quelles conditions et dans quel rythme Kristaps va aborder les matchs à venir, d’autant que c’est potentiellement… tout l’effectif de Boston qui va se retrouver dans un rythme chelou.

Les Celtics ont roulé sur leurs Playoffs. Aucun adversaire n’a semblé leur poser un vrai problème. Ils n’ont perdu que deux matchs depuis le début de la post-season. Les Verts ont gagné 12 de leurs 14 dernières rencontres. Après s’être offerts le huitième de l’Est sans son meilleur attaquant (le Heat sans Jimmy Butler), ils ont abordé chaque série de Playoffs suivante avec quatre matchs de repos supplémentaires par rapport à leurs deux adversaires qui sortaient de Game 7. Des séries de Playoffs face à des adversaires beaucoup plus faibles, contraints d’écarter certains de leurs meilleurs joueurs à cause de blessures (Donovan Mitchell, Tyrese Haliburton…) et harassés par la fatigue, tout ça pendant que les Celtics étaient en pleine forme. Autant dire que Boston n’a pas du tout été poussé dans ses retranchements.

On ne va bien sûr pas juger qu’une équipe est moins bien engagée qu’une autre pour aborder une série car elle a terrassé tous ses adversaires et qu’elle a eu plus de repos. N’empêche, après avoir joué trois des séries les plus déséquilibrées de ces Playoffs, Boston se retrouve nez à nez avec une équipe qui a écarté coup sur coup trois adversaires quasiment au complet (à l’exception des Clippers privés de Kawhi Leonard) et contre lesquels… ils étaient rarement vus comme les favoris.

Pendant que Boston éliminait le huitième, le quatrième et le sixième de l’Est, les Mavericks sortaient le quatrième, le premier et le troisième de la conférence réputée la plus forte des deux. Le repos accumulé par les Verts va-t-il primer sur un potentiel manque de rythme, lié à une absence de compétitivité qui pourra être exploité par le génial Luka Doncic ? Possible.

Luka Doncic semble… différent depuis les dernières séries de Playoffs. Moins de plaintes auprès des arbitres. Plus de signaux de leadership encourageants. Pas d’excuses par rapport à ses nombreuses blessures, au genou, à la cheville. De gros efforts en défense venant rabattre le caquet aux nombreux détracteurs du Slovène. Et des gros matchs. Et de grosses stats. Luka Doncic s’est définitivement placé comme l’un des indéniables trois meilleurs joueurs de la planète sur cette postseason. Il est un game-breaker, un game-changer à lui tout seul. C’est évidemment lui que les Celtics devront arrêter en priorité, c’est sans doute lui aussi qui a les clés des Finales NBA en main.

À moins que Jayson Tatum ne décide de les prendre, et nous fasse comprendre sur ces Finales qu’il appartient à cette même espèce que Lulu, auquel cas… on souhaite bien du courage à Dallas.

Le programme de la série

Game 1 : Celtics – Mavs, à 2h30 dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin

Celtics – Mavs, à 2h30 dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin Game 2 : Celtics – Mavs, à 2h dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin

Celtics – Mavs, à 2h dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin Game 3 : Mavs – Celtics, à 2h30 dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juin

Mavs – Celtics, à 2h30 dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juin Game 4 : Mavs – Celtics, à 2h30 dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juin

Mavs – Celtics, à 2h30 dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 juin Game 5* : Celtics – Mavs, à 2h30 dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin

Celtics – Mavs, à 2h30 dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin Game 6* : Mavs – Celtics, à 2h30 dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin

Mavs – Celtics, à 2h30 dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin Game 7* : Celtics – Mavs, à 2h dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 juin

