L’épouvantail de la Conférence Est n’a pas beaucoup sué pour atteindre les Finales NBA 2024. Habitués à l’excellence depuis plusieurs années, les Boston Celtics version Tatum – Brown n’ont peut-être jamais été aussi proches d’un premier sacre. Comment en sont-ils arrivés là ? C’est un des dossiers TrashTalk du jour.

Le coup d’œil depuis 5 saisons

2019-20 : Finales de Conférence (Heat en 6)

2020-21 : premier tour (Nets en 5)

2021-22 : Finales NBA (Warriors en 6)

2022-23 : Finales de Conférence (Heat en 7)

2023-24 : Finales NBA… au minimum

La grosse picture

Depuis un paquet de saisons, les Boston Celtics savent à quoi ressemblent les sommets de la Conférence Est. Depuis les drafts successives de Jaylen Brown (3e pick, 2016) et Jayson Tatum (3e pick, 2017), les Verts n’ont jamais manqué les Playoffs. Il faut même remonter à 2013-14 pour voir leur dernière absence.

Pendant plusieurs années, l’effectif est resté plutôt stable (Tatum-Brown-Smart-Horford-R.Williams), dirigé vers l’objectif suprême. Mais le tournant remonte peut-être à l’exercice 2021-22. Après un début de saison médiocre (18-21 début janvier), Boston récupère Derrick White via un transfert, le collectif et la défense sous le coach Ime Udoka franchit un énorme cap, et retourne la dynamique de la saison. Tatum et Brown combinent à la perfection pour aller jusqu’en Finales NBA, avant de s’incliner contre Golden State.

Porches du graal, les Celtics pensent y retourner dès la saison suivante mais butent sur le Heat en finales de conférence. La refrain est toujours le même : Boston est fort, mais Boston doit trouver la recette pour gagner. Avec un duo All-Star, des role players dans ce qui se fait de mieux, et une identité bien définie, il faut simplement réussir à finir.

Les Boston Celtics depuis 2017 :

2017 – Finale de conférence

2018 – Finale de conférence

2019 – Demi-finale de conférence

2020 – Finale de conférence

2021 – 1er tour

2022 – Finales NBA

2023 – Finale de conférence

2024 – ?

Un moment, va falloir finir le taf.

C’est cette année ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2024

La petite picture

L’été 2023 marque un bouleversement dans le roster des Celtics. Exit Marcus Smart, cœur battant de la franchise, et Grant Williams : c’est le letton Kristaps Porzingis qui débarque dans le Massachusetts. S’il répond à des problèmes réels dans la raquette, Brad Stevens (ancien coach passé dans l’arrière-boutique) montre surtout que l’heure est venue de faire all-in. C’est la bague ou rien.

Au mois de septembre, le GM passe un échelon supplémentaire quand il récupère Jrue Holiday, en escale à Portland depuis Milwaukee. Le trade entraîne la perte de Malcolm Brogdon (sixième homme de l’année en titre), Robert Williams III et deux choix de premier tour de draft, mais en vaut clairement la chandelle. L’arrivée d’un All-Star aussi reconnu dans la défense extérieure règle la réponse au départ de Marcus Smart à la mène des Celtics. Et l’effectif fait peur.

Voici le transfert final :

🔸 Marcus Smart à Memphis

🔸 Tyus Jones + Mike Muscala + Danilo Gallinari à Washington

🔸 Kristaps Porzingis + pick 23 des Grizzlies 2023 + pick des Warriors 2024 (protégé top 4) à Boston

Incroyable.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 22, 2023

🚨 TRADE OFFICIEL :

Les Celtics récupèrent :

Jrue Holiday

Les Blazers récupèrent :

Robert Williams

Malcolm Brogdon

Le 1er tour de draft 2024 des Warriors

Le 1er tour de draft 2029 des Celtics pic.twitter.com/TWrgzo82cK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 1, 2023

La rotation des six premiers joueurs est d’une qualité rare, et les Boston Celtics entament la saison 2023-24 avec le statut de grands favoris. Après 57 victoires en régulière l’année précédente, Boston enchaîne avec… 64 succès. Difficile de commenter autrement qu’en soulignant la sérénité du groupe de Joe Mazzulla. Les cinq mois et demi de compétition ont été navigués sur un rythme de croisière, avec gestion prudente des pépins physiques.

La force du groupe réside d’abord en une adresse extérieure létale, tous les joueurs sur le parquet étant capables de sanctionner. Surtout, 4 (voire 5) joueurs sont capables de prendre un match à leur compte et planter 25 points. L’éclosion de Derrick White en atteste : les Celtics ont deux joueurs All-Star, mais cinq légitimement capables d’y prétendre.

Si Boston est leader NBA genre bien comme il faut fin janvier, vous leur donnez combien de All Stars ?

2 ? 3 ? 4 lol ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2023

Favoris à l’entame des Playoffs, les Boston Celtics ne font pas dans la dentelle et ne concèdent que 2 défaites sur les trois premières séries. L’ogre, ce sont bien eux. Si on a parfois pu leur reprocher une manière pas toujours des plus éclatantes, impossible de remettre en cause des résultats aussi nets.

Le Game 1 des Finales NBA, c’est jeudi, dans un TD Garden chaud patate. On a évidemment hâte de la bagarre qui se prépare, et on est certains que Jayson Tatum et Jaylen Brown aussi.