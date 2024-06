Véritable légende du Miami Heat, Alonzo Mourning a connu une grosse frayeur il y a quelques mois : il a été diagnostiqué d’un cancer de la prostate et a dû se faire opérer dans la foulée. Bonne nouvelle : le cancer ne s’est pas propagé et Zo est donc hors de danger.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a partagé l’information. Mourning a été opéré en mars dernier pour se faire retirer la prostate et ainsi contrer son cancer qui en était au stade 3.

Naismith Basketball Hall of Fame C Alonzo Mourning underwent surgery to remove his prostate after a diagnosis of Stage 3 prostate cancer, Mourning tells ESPN. Additional testing reveals cancer did not spread and he’s now considered cancer-free. Full story: https://t.co/QQkIU1XN9p

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2024

Après plusieurs examens entre fin 2022 et février 2023, Mourning a découvert qu’il était atteint d’un cancer de la prostate, maladie qui avait également touché son père et son grand-père. Zo a immédiatement effectué d’autres examens pour voir si le cancer s’était propagé, heureusement cela n’a pas été le cas. Depuis son opération, Alonzo a pu reprendre sa vie normalement. Il souhaite désormais sensibiliser les hommes d’une cinquantaine d’années et plus sur l’importance de se faire tester régulièrement.

“C’est effrayant de voir qu’il y a tant d’hommes qui se baladent en pensant qu’ils sont en bonne santé, mais qui sont atteints d’un cancer sans même le savoir. Le seul moyen de le découvrir, c’est de faire des prises de sang et se faire tester.” – Alonzo Mourning

Sept fois All-Star, deux fois défenseur de l’année, champion NBA en 2006 et champion olympique en 2000, Alonzo Mourning fait partie des grands visages du Miami Heat, lui qui est aujourd’hui vice-président de la franchise menée par Pat Riley. Le Hall of Famer a toujours été un modèle de résilience. On rappelle qu’au début des années 2000, il avait dû mettre sa carrière NBA entre parenthèses après avoir été diagnostiqué d’une grave maladie rénale, avant de pouvoir retrouver les parquets grâce à une greffe de rein.

Source texte : ESPN