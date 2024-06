Luka Doncic et Kyrie Irving, Jrue Holiday et Derrick White : le duel des backcourts

Au cœur de l’affrontement entre Mavs et Celtics, on devrait retrouver une matchup capitale avec le duel des backcourts. D’un côté Luka Doncic et Kyrie Irving et de l’autre Jrue Holiday et Derrick White.

Réduire les Finales NBA à un duel de guards serait bien réducteur mais il faut admettre que l’issue de cette ultime série de Playoffs reposera beaucoup sur la capacité des backcourts à prendre le dessus.

C’est un véritable duel de style qui sépare ces deux duos.

D’un côté, Dallas peut compter sur Luka Doncic et Kyrie Irving. Deux génies de la balle orange, deux joueurs offensifs fantastiques, capables à la fois de scorer ou de créer pour les autres à un très haut niveau. Possiblement le meilleur backcourt jamais assemblé en NBA.

De l’autre, Boston s’appuie sur la paire Jrue Holiday – Derrick White. Défensivement, il est difficile de faire mieux dans la NBA actuelle. Les deux hommes cumulent notamment 8 sélections dans une NBA All-Defensive Team et les deux ont été nommés dans la seconde pour l’année 2024. Autant dire qu’on nous présente un véritable combat entre deux monstres du scoring et deux cadenas ambulants.

Puisque l’essentiel du scoring de Dallas vient de Luka ou Kyrie, c’est un point absolument essentiel pour Boston. Si Holiday et White peuvent forcer Uncle Drew et Doncic à perdre en efficacité, c’est toute l’attaque des Mavs qui va en pâtir et Boston aura bien plus de chance de l’emporter.

Cela dit, vouloir limiter l’impact de deux joueurs stars est une chose, réussir à le faire en est une autre. C’est d’autant plus vrai quand on voit le chantier qu’est en train de nous faire Luka Doncic dans ces Playoffs 2024.

Avec plus de 30 points par match sur cette postseason, Doncic a rejoint Michael Jordan dans un club très, très fermé.

Comment faire pour Boston ?

Premier élément et non des moindres, il est impensable que les Celtics s’appuient uniquement sur Derrick White et Jrue Holiday pour calmer les stars de Dallas.

On ne serait d’ailleurs pas surpris de voir Jaylen Brown débuter en défense sur Luka. L’arrière avait fait plutôt du bon boulot lors du match entre les deux équipes en janvier et ses aptitudes physiques sont plus adaptées au marquage du Slovène.

Derrick White manque de puissance et de taille pour vraiment gêner Luka, il manque aussi des centimètres à Jrue Holiday. Si les deux auront un rôle à jouer contre le finaliste du dernier MVP, on s’attend à les voir beaucoup plus sur Kyrie Irving notamment.

La grande force de Boston réside avant tout dans sa capacité à switcher en défense. Même si l’adversaire utilise les écrans (et Dallas est très friand de ça) pour changer les matchups, les Celtics ont les gars pour défendre sur les extérieurs. Pour Luka Doncic ou Kyrie Irving, l’idéal étant évidemment de cibler Al Horford ou Kristaps Porzingis, les deux intérieurs étant bien moins mobiles que leurs camarades, même si cela ne garantit pas toujours le succès.

L’autre élément qui peut aider Boston à faire dérailler le duo Kyrie – Luka c’est l’attaque des Celtics. Si les deux All-Stars ont prouvé durant ces Playoffs qu’ils pouvaient défendre à un très bon niveau, Dallas fait au max pour les cacher défensivement afin de garder leur énergie pour la création offensive.

En les faisant bosser dans leur moitié de terrain, les Celtics pourraient leur faire perdre de l’énergie et ainsi gêner leurs prises de décision en fin de match notamment, lorsque la fatigue commencera à impacter les choix.

Autre option qui peut faire sens pour Boston, c’est d’essayer de monter un véritable plan défensif pour contrer Luka Doncic et Kyrie Irving, quitte à abuser des prises à deux, pour forcer les coéquipiers du duo à gagner le match. Une tactique qui peut fonctionner mais qui comporte également des risques car rien ne dit que Derrick Jones Jr. ou encore P.J. Washington ne mettront pas leurs shoots s’ils sont laissés seuls. S’ils peuvent être très irréguliers, ils ont aussi prouvé qu’ils pouvaient sanctionner de loin. P.J. Washington a shooté à 46% du parking face au Thunder avant de perdre pied face aux Wolves (25%). Derrick Jones Jr. est lui à plus de 39% à 3-points sur l’ensemble des Playoffs 2024. Autant dire qu’il s’agira de ne pas le laisser trop ouvert, mais c’est peut-être mieux que de se prendre la furie de Luka Doncic et Kyrie Irving.