Après des Finales de Conférence en 2022 et une absence en Playoffs en 2023, le parcours des Dallas Mavericks jusqu’aux Finales NBA 2024 prouve un beau retournement de situation. Comment en sont-ils arrivés là ? C’est un des dossiers TrashTalk du jour.

Le coup d’œil depuis 5 saisons

2019-20 : premier tour (Clippers en 6)

2020-21 : premier tour (Clippers en 7)

2021-22 : Finales de Conférence (Warriors en 5)

2022-23 : onzièmes de régulière

2023-24 : Finales NBA… au minimum

La grosse picture

L’histoire des Dallas Mavericks change du tout au tout quand le front-office décide de trade-up pour récupérer Luka Doncic lors de la Draft 2018. Tout le monde comprend qu’on est sur un phénomène absolu du basketball (sauf les Suns et les Kings, mais ça c’est une autre histoire), il ne reste plus qu’à bien l’entourer.

Mais les années qui suivent sont plutôt sur le thème du tâtonnement. Kristaps Porzingis, Jalen Brunson, Christian Wood, Dorian Finney-Smith ou Spencer Dinwiddie sont autant de noms qui ont partagé un temps le parquet avec le Slovène, pour des résultats en dents de scie. Malgré un beau parcours en 2022, Luka cherche toujours sa co-star alors que son niveau individuel commence à tutoyer le prodigieux.

En février 2023, les Mavericks décident de tenter un pari avec un trade pour Kyrie Irving, multiple all-star qui se voit loin des Brooklyn Nets. Le talent est indéniable mais la fin de saison est… décevante. Luka Doncic rate les Playoffs pour la première fois depuis 2018-19, et plein de questions pointent le bout de leur nez à propos du projet.

Les Mavs sont officiellement éliminés de la course aux Playoffs et au Playin Tournament.

Fin d’une saison dramatique à Dallas, sans même avoir pu participer au Top 10 de la Conférence Ouest après avoir été en finale de conf l’an dernier.

Terrible. pic.twitter.com/MFGSmNXmbi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 8, 2023

La petite picture

Alors que la saison régulière 2022-23 n’est pas terminée, Dallas est déjà assuré de manquer les Playoffs. Problème, leur pick de draft file à New York s’ils ne terminent pas dans le top 10. On assiste alors à une épidémie de “blessures” (lol) dans le groupe de Jason Kidd, qui décide d’envoyer l’équipe Z terminer la saison. Résultat ? De la défaite bien crade, une stratégie de tanking assumée et un pick 10 qui reste dans le Texas. La NBA sanctionne quand même de 750 000 dollars d’amende, faut pas pousser. Mais grâce à cette manœuvre, les Mavs récupèrent Dereck Lively II à la draft.

Le début de saison est loin d’être flamboyant mais laisse place à des satisfactions. Lively prouve qu’il est déjà prêt à jouer à haut niveau en NBA, apportant un profil complémentaire au duo d’extérieurs Irving et Doncic. Le problème reste néanmoins un secteur intérieur un peu trop fragile, avec un Grant Williams (récupéré dans l’été) qui n’a pas l’impact escompté.

Ni une ni deux, le front-office ne fait pas les choses à moitié et la trade deadline des Mavs est chargée. D’abord, la franchise se sépare d’un premier tour de draft et de Richaun Holmes pour récupérer Daniel Gafford. Le pivot des Wizards apporte du rebond, de la défense et un profil d’intérieur bien solide qui va adorer le pick and roll avec Luka Doncic. Dans la foulée, Grant Williams, Seth Curry et un pick de draft sont envoyés aux Hornets pour P.J. Washington. L’ailier-fort polyvalent hausse également le niveau du frontcourt, Jason Kidd a une nouvelle rotation.

Nico Harrison, l’homme qui a redressé les Mavericks

On mentionne aussi Josh Green, Jaden Hardy, Maxi Kleber (tous formés à Dallas), Derrick Jones Jr. ou encore Dante Exum pour compléter la rotation, et le vieux de la vieille de la franchise, Tim Hardaway Jr., présent depuis 2018.

🐴 HOW THE MAVERICKS WERE BUILT 🐴

The @dallasmavs head into Game 2 of the Western Conference Finals vs. Minnesota tonight at 8:30pm/et on TNT! pic.twitter.com/Ztarrk4UmQ

— NBA (@NBA) May 24, 2024

Malgré une petite période de moins bien après le All-Star Break, le mois de mars est celui du début du mode… rouleau compresseur. 17 rencontres, 15 victoires pour 2 petites défaites, et un jeu sexy à souhait. Un bilan qui passe de 35-28 à 50-30, ça sonne mieux. Les Mavericks ont du talent, Daniel Gafford ne manque plus un tir et Dallas commence à faire grand bruit dans toute la Ligue. Toutes les nuits ou presque, on les retrouve dans le Top 10 des plus belles actions.

Luka Doncic: throws ball close to hoop

Derrick Jones Jr. and Daniel Gafford:

pic.twitter.com/JJjl6PGL63

— Hoops (@HoopMixOnly) May 29, 2024

Les Mavs débarquent en Playoffs le couteau entre les dents, et confirment leur superbe dynamique de fin de saison régulière. Ni les Clippers, ni le Thunder, ni les Wolves ne peuvent stopper la machine. Le parcours a consacré l’efficacité du duo Luka-Kyrie, capable de se relayer dans le rôle de tueur à gages pendant le money-time. Doncic et ses coéquipiers sortent de l’Ouest avec seulement cinq défaites sans jamais avoir eu l’avantage du terrain, il faut le faire. Dallas, comme la NBA, glorifie la loi du plus fort.

Le Game 1 des Finales NBA, c’est jeudi, dans un TD Garden chaud patate. On a évidemment hâte de la bagarre qui se prépare, et on est certains que Luka Doncic aussi.