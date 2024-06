Jayson Tatum et les Boston Celtics retrouvent les Finales NBA. Après une expérience très frustrante en 2022, le franchise player de la maison verte a une nouvelle chance de s’illustrer sur la plus grande scène du basket-ball mondial, et d’essayer de ramener un 18e titre dans le Massachusetts.

Les Finales NBA 2022, une expérience compliquée

Début juin 2022 : Jayson Tatum est une jeune superstar de 24 ans qui, après avoir flirté avec les Finales NBA pendant des années, a enfin pris rendez-vous avec l’événement. Après une saison régulière terminée à la deuxième place de la Conférence Est, les Celtics se sont mis en confiance en Playoffs. Le premier tour face aux Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving est une formalité et se termine en un coup de balai tandis que la suite sera bien plus disputée, mais prouvera la force mentale du groupe d’Ime Udoka. Boston se débarrasse de Milwaukee puis de Miami dans des Game 7 rondement menés.

En face, des Golden State Warriors expérimentés et toujours très dangereux. Stephen Curry réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière, et bien que Klay Thompson (de retour de blessure) et Draymond Green montrent quelques signes de déclin, le chef est toujours très bien entouré, notamment grâce au retour en forme d’Andrew Wiggins et à l’éclosion de Jordan Poole.

Ces Finales seront le premier grand rendez-vous manqué de Jayson Tatum en NBA. Malgré un lead de 2 victoires à 1 dans la série, les Celtics vont s’incliner 4-2 et JT en sera désigné comme le premier responsable. Victime d’une défense étouffante d’Andrew Wiggins, l’ancien de Duke réalise des performances en dessous de ses standards : 21,5 points, 6,8 rebonds et 7,0 passes décisives à 37% au tir malgré 46% de loin. Des pourcentages reflétant bien sa difficulté à se desserrer de l’étau de ses défenseurs une fois rentré dans la raquette.

“L’équipe et moi pouvons apprendre de cette expérience. On a déjà été dans cette position (les Finales) et il nous a manqué quelque chose. Vous n’avez pas toujours l’occasion d’avoir une seconde chance et je le vois vraiment comme une seconde chance. J’essaie de simplifier les choses autant que possible, ce n’est qu’une autre série qu’on doit gagner.”

Les Finales NBA 2024, l’occasion de tout oublier

Jayson Tatum s’est récemment exprimé en conférence de presse sur les leçons qu’il a pu tirer de cet échec :

Deux ans plus tard, son statut n’est pas le même. Jayson Tatum est devenu un joueur encore plus complet, plus expérimenté, et est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Ligue. 5e du MVP, le joueur de Joe Mazzulla a connu des Playoffs plus tranquilles au cours desquels il a pu gentiment monter en régime.

Critiqué lors des premiers tours face au Heat puis aux Cavaliers, notamment pour un manque d’agressivité, le leader a retrouvé son statut lors des Finales de Conférence face aux Pacers. 30,3 points, 10,3 rebonds et 6,3 passes de moyenne, Tyrese Haliburton et les siens n’ont pu que s’incliner. Jayson Tatum s’est également montré décisif lors de certaines fins de matchs comme lors de la prolongation du Game 1 dans laquelle il a porté son équipe.

Jayson Tatum vs Indiana Pacers

36 PTS

10 REB

8 AST (0 TO)

5 3P

Jayson Tatum is the 1st player in NBA history with at least 36 points, 10 rebounds, and 8 assists while committing 0 turnovers in a playoff game. 🎩 pic.twitter.com/s4TQR0aEbK

— A Walking Highlight (@11AWH) May 26, 2024

Pourtant, malgré 12 victoires en 14 matchs de Playoffs, les Celtics ne rassurent pas complètement. Leur parcours est jugé “trop simple” par beaucoup et la dernière marche représentée par Dallas est bien plus haute. Les bookmakers les donnent tout de même favoris de ces Finales, avec Tatum MVP, mais la série semble pouvoir basculer des deux côtés.

Face aux Mavericks, le défi de Jayson Tatum ressemblera à celui affronté en Finales il y a deux ans. Cette fois encore, un ailier spécialiste en défense aura pour mission de l’empêcher de briller. Derrick Jones Jr. a le profil physique parfait pour embêter la star des Celtes et il pourra être relayé parfois par P.J. Washington, Josh Green et par plus petites séquences Maxi Kleber. Des joueurs dont le rôle principal ne sera pas de briller en attaque, mais de mettre leurs leaders dans les meilleures dispositions possibles en freinant celui d’en face.

Et comme JT n’a plus le même statut qu’en 2022, il n’a pas la même pression du résultat non plus.

S’il avait bien sûr été blâmé pour ses performances timorées face aux Warriors, les excuses de son âge et de son inexpérience à ce stade de la compétition avaient aidé à faire passer la pilule. Désormais, ces dernières ne tiennent plus et s’il venait à se rater, juste avant de signer probablement le plus gros contrat de l’histoire de la NBA cet été, les critiques pourraient bien être beaucoup plus virulentes.

Jayson Tatum a rendez-vous avec l’histoire lors de ces deux prochaines semaines. En cas de victoire, il sera désigné comme le principal héros et célébré comme tel. En cas de défaite et de mauvaises performances, l’été s’annoncera en revanche beaucoup moins agréable. La marque des grands en somme et en ce mois de juin, la star des Celtics a l’occasion d’effacer les mauvais souvenirs de 2022 et de devenir, sans discussion possible, un très grand.