All-NBA Teams : quelles répercussions sur les contrats des stars ?

Cette nuit, la NBA a annoncé la composition des All-NBA Teams. Si cette récompense est prestigieuse sur l’aspect sportif, elle est aussi très intéressante d’un point de vue financier. On vous explique tout ça.

Chaque année c’est à-peu-près la même chose, il y a les intouchables et les choix logiques et puis toujours ceux qui font débat. Comment ça lui est All-NBA et pas untel ? Bref, de quoi animer bien des débats à table. Mais aujourd’hui, on ne parle pas de terrain ni de sportif mais bien de gros sous. En effet, faire partie d’une All-NBA Team peut déverrouiller certaines clauses des contrats des joueurs ou les rendre éligibles à un plus gros deal dans le futur. En clair, ceux qui font partie des quinze meilleurs joueurs peuvent se mettre très, très, très bien. Petit focus sur les garçons qui seront impactés cette année.

Jayson Tatum

Membre de la All-NBA First team, Jayson Tatum va pouvoir être éligible à un supermax contract. En principe, il faut avoir joué sept saisons dans la Ligue pour pouvoir entrer dans les critères et Tatum n’en est qu’à sa sixième saison. Malgré cela, le Jay Brother pourra quand même négocier le précieux deal à la fin de la saison prochaine car il a été membre d’une All-NBA Team les deux années avant sa septième saison. Boston pourra donc lui proposer un deal à hauteur de… 318 millions sur cinq à l’été 2024. On part sur du presque 64 millions à l’année là. Il s’agirait du plus gros contrat de l’histoire de la NBA.

Jaylen Brown

On reste à Boston et encore un Jay Brother qui fait partie d’une All-NBA Team. Intégré au second cinq, Jaylen Brown sera lui éligible à un supermax contract dès cet été car il aura joué sept saisons pleines en NBA. Le swingman pourra lui signer un deal de 295 millions sur 5 ans. Pour garder ses deux leaders sur la durée, Beantown pourrait donc devoir investir jusqu’à… 600 millions. Quand on aime, on ne compte pas c’est ça ? Reste que l’avenir de Jaylen Brown reste toujours indécis, avec de multiples rumeurs qui annoncent un possible départ de Boston dans les prochains mois.

Ja Morant

Le grand perdant du jour ! Comme précisé un peu plus haut, les All-NBA Teams peuvent déverrouiller des clauses contractuelles et le deal signé par Ja Morant en juillet dernier va directement être impacté par cette non-nomination. En clair, le marsupilami de Memphis a signé un bail de 194 millions sur cinq ans mais en cas de présence dans une All-NBA Team, ce montant aurait été revu à la hausse, à hauteur de 233 millions. En échouant aux portes des meilleurs cinq de la saison, le meneur fait donc une croix sur… 39 millions de dollars. Bon, son compte en banque devrait survivre et l’alpha dog des Grizzlies entend bien vite revenir sur le devant de la scène, comme il l’a d’ailleurs fait comprendre sur Twitter ces dernières heures.

Domantas Sabonis

Aussi membre d’une des All-NBA Teams, Domantas Sabonis ne pourra lui pas prétendre à un supermax deal avec les Kings. Il a pourtant les sept saisons et une nomination dans un cinq mais un point de règlement bloque. En effet, la mise en place des supermax deals a été instaurée initialement pour permettre aux équipes de conserver leurs joueurs draftés sur le long terme. La règle n’est donc applicable que pour les joueurs draftés par l’équipe OU si le joueur a été tradé durant son contrat rookie. Domantas Sabonis a été drafté par le Thunder et il a été échangé à Sacramento après la fin de son contrat rookie, il n’est donc pas éligible.