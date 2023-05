L’annonce était attendue aussi bien par les joueurs eux-mêmes que par leurs fanbases respectives : les All-NBA Teams 2022-23 viennent d’être annoncées en marge de cette soirée de Playoffs. Ce qu’on peut en dire ? Que la logique est respectée, désolé mais si vous vouliez du sang il faudra repasser.

Trois équipes, trois raisons de râler chaque année… mais nous ne le ferons pas aujourd’hui. Pas cette fois-ci.

Pas cette fois-ci car les trois sélections dévoilées ne soufflent que de très peu de contestations possibles (Nikola Jokic qui méritait la première, au diable les postes, l’absence de Pascal Siakam ou encore la présence de Jimmy Butler dans la 2nd un chouia exagérée ?). Un tiercé dans l’ordre globalement logique donc, que l’on vous file de suite au lieu de pinailler plus longtemps (avec quelques réflexions maison) :

🚨 Officiel : la All-NBA 1st Team ! pic.twitter.com/z9P02O0XiA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

🚨 Officiel : la All-NBA 2nd Team ! pic.twitter.com/IjyULxrj9m — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

🚨 Officiel : la All-NBA 3rd Team ! pic.twitter.com/SLc25vPojW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Le détail des votes pour les All-NBA Teams 2022-23 pic.twitter.com/zIfcP7Cyvu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Il n’y a qu’un Américain dans la All-NBA 1st Team 2022-23. Jayson Tatum 🇺🇸

Joel Embiid 🇨🇲

Luka Doncic 🇸🇮

Shai Gilgeous-Alexander 🇨🇦

Giannis Antetokounmpo 🇬🇷 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Implications majeures avec ces sélections All-NBA : Jaylen Brown peut demander et obtenir un contrat super max de 295 millions de dollars sur 5 ans cet été. Jayson Tatum eut demander et obtenir un contrat super max de 318 millions de dollars sur 5 ans à l’été 2024. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Et donc oui, James Harden et Anthony Davis n’ont pas été intégré dans 1 des 3 All-NBA Teams de cette saison régulière 2022-23. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Les autres joueurs ayant reçu des voix pour les All-NBA Teams : pic.twitter.com/3TcBWDo8X3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023

Absents majeurs des All-NBA Teams : Ja Morant

Devin Booker

Kevin Durant

Anthony Davis

Bam Adebayo Jalen Brunson

James Harden

Anthony Edwards

Paul George

Pascal Siakam — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023



Voilà pour le résumé complet des annonces du soir, avec obligation de trouver de quoi ronchonner pour demain sinon c’est pas drôle. Donovan Mitchell a déjà tweeté son seum, nous on est heureux pour Shai Gilgeous-Alexander, pour la Cosmopolitanie comme dirait Sopra, et pour LeBron qui récupère sa 257è distinction environ en carrière. Et vous, vous auriez changé quoi dans ces All-NBA Teams ?