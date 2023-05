L’AS Monaco se qualifie pour le Final Four de l’EuroLeague !

C’est un véritable exploit que viennent d’accomplir les monégasques ! Pour la première fois depuis l’ASVEL en 1997, un club de LNB valide son ticket pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de basket européennes. Il aura fallu cinq matchs pour venir à bout du Maccabi Tel-Aviv, mais c’est fait… cocorico bordel !

Se remettre la tête à l’endroit après la turbo branlée encaissée en Israël lors du Game 4. Et surtout, ne pas se laisser avoir par le sentiment de fatalité après avoir concédé l’égalisation dans cette série. Sentiment de fatalité qu’on dit ? Mike James n’en a rien eu à secouer, car il a été aussi chaud que la plage du Solarium au mois de juillet durant tout le premier acte. Ficelle par-ci, panier compliqué par là : un festival. Il est pourtant concurrencé par Wade Balwin IV, et la Roca ne bascule qu’avec un seul point d’avance à la pause.

Pour la 1re fois de son histoire, la #RocaTeam accède au Final Four d’@euroleague 🤩🔥 pic.twitter.com/LSW68ty3jr — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 10, 2023

Dans le second acte ? Un match serré, et disputé. En même temps, téma l’enjeu : une place dans le dernier carré de la compétition continentale reine de ton sport, rien que ça. Il faudra finalement attendre le milieu du dernier quart pour les Monégasques placent l’ultime coup de collier, celui qui leur donnera le droit de se déplacer à Kaunas en Lituanie, du 19 au 21 mai prochain. Ils y affronteront le FC Barcelone, l’Olympiakos et le gagnant du match entre le Real Madrid et le Partizan Belgrade. Il s’agit du premier Final 4 de l’histoire du club du Rocher.

✨ HISTORIQUE, ILS L’ONT FAIT ! 🤯 MONACO ÉLIMINE LE MACCABI TEL AVIV LORS DU GAME 5 DÉCISIF ET SE QUALIFIE POUR LE FINAL 4 DE L’EUROLEAGUE ! Une première pour un club LNB depuis 1997 🙌 pic.twitter.com/bYOmOomOXP — LNB (@LNBofficiel) May 10, 2023

Il faut bien saisir l’ampleur de l’exploit réussi par Monaco : c’est la première fois depuis plus de 25 ans que la France compte un représentant au sommet du basket européeen. Un an après avoir échoué aux portes du Final Four dans l’enfer du Pirée. Oui, ce soir, Monaco est française dans nos coeurs, car d’une on kiffe complètement cet exploit et de deux, les Tuche l’ont rendue française en y aménageant un stand de frites. Plus sérieusement, c’est une reconnaissance exceptionnelle pour le championnat français, qui continue sa marche en avant et pourra désormais construire autour de cette prestigieuse qualification. Ce sont donc des anciens NBAers tels que Mike James (Nets), Elie Okobo (Suns) et Donatas Motiejunas (Spurs, Rockets) qui porteront la Roca en Lituanie. Ne reste plus qu’à leur souhaiter le meilleur, car bordel… on veut encore vibrer !

