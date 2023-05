Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

On ne sait toujours pas qui va succéder à Mike Budenholzer sur le banc des Bucks, mais on sait que Kenny Atkinson – actuel assistant de Steve Kerr à Golden State – va passer un entretien avec la franchise de Milwaukee. Autre nom à surveiller, l’ancien entraîneur des Hornets James Borrego. (Source : ESPN)

Tyrese Haliburton va représenter les Pacers à la prochaine Draft Lottery. Le porte-bonheur pour obtenir le premier choix et donc Victor Wembanyama ? (Source : Marc Stein)

Selon Vegas, les Nuggets et les Sixers sont les nouveaux favoris pour remporter le titre NBA. Est-ce qu’on se dirige vers des Finales entre Nikola Jokic et Joel Embiid ? (Source : Bleacher Report)

Les prospects internationaux âgés entre 18 et 21 ans vont pouvoir intégrer la G League à travers une “draft internationale” à partir de la saison 2023-24, sans devoir se présenter automatiquement à la Draft NBA qui suit l’année de leur arrivée. Cette draft internationale aura lieu de manière virtuelle le 28 juin, et l’ordre des équipes sera déterminé de façon aléatoire. (Source : Yahoo Sports)

Les nominés pour le Bob Lanier Community Assist Award :

The 10 nominees are: ▪️ Keita Bates-Diop, SAS

▪️ Alex Caruso, CHI

▪️ Pat Connaughton, MIL

▪️ James Harden, PHI

▪️ Brook Lopez, MIL

▪️ Tyrese Maxey, PHI

▪️ Cameron Payne, PHX

▪️ Dwight Powell, DAL

▪️ Julius Randle, NYK

▪️ Marcus Smart, BOS https://t.co/dEbczY68t3 — NBA Communications (@NBAPR) May 10, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX