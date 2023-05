La légende Mike Krzyzewski rejoint la NBA en tant que conseiller spécial

Éloigné des bancs NCAA depuis qu’il a pris sa retraite en 2022, le légendaire Mike Krzyzewski n’est jamais bien loin de la grosse balle orange. L’ancien coach de Duke va même se rapprocher de la NBA puisqu’il a accepté une nouvelle fonction au sein de la Grande Ligue.

De ses bureaux à l’université de Duke qu’il a conservés pour accompagner son successeur Jon Scheyer à la tête des Blue Devils, celui que l’on surnomme Coach K est désormais sur le point d’intégrer ceux de la NBA.

D’après un communiqué de la Ligue, Mike Krzyzewski vient en effet d’être nommé “conseiller spécial” au sein des opérations basket de la NBA.

Naismith Memorial Basketball Hall of Famer Mike Krzyzewski, the all-time wins leader in NCAA Division I men’s basketball and a six-time gold medalist as head coach of the USA Basketball Men’s Senior National Team, has been appointed Special Adviser to NBA Basketball Operations. pic.twitter.com/XpiQpjMTdM — NBA Communications (@NBAPR) May 10, 2023

“Conseiller spécial”, c’est le genre de statut un peu flou où on se demande quel rôle il y a vraiment derrière. Si l’on en croit le communiqué de la NBA, Coach K accompagnera – entre autres – les dirigeants de la Ligue et les dirigeants d’équipe pour échanger autour des “questions liées au jeu”. Il sera notamment à Chicago la semaine prochaine pour assister à une réunion entre managers généraux NBA. Bon, cela ne nous éclaire pas beaucoup plus concernant le rôle de “conseiller” de Mike Krzyzewski, mais pour être “spécial”, il l’est !

Pour rappel, on parle du coach le plus victorieux de l’histoire du basket universitaire (1 202 en 47 saisons), d’un coach qui a remporté cinq titres de champion NCAA avec le mythique programme de Duke, ainsi que trois médailles d’or olympiques et deux titres de champion du monde à la tête de Team USA entre 2005 et 2016 (88 victoires en 89 matchs). Le Hall of Famer est considéré comme l’un des plus grands entraîneurs all-time, tout ça sans jamais avoir coaché en NBA.

“C’est une superbe opportunité pour solidifier ma relation avec la NBA et participer à des discussions pour renforcer la ligue et le jeu. Même si je suis retraité du coaching, ma passion pour ce sport n’a jamais été aussi forte. Ce rôle va me permettre de rester impliqué dans le basket au plus haut niveau.” – Coach K

