Programme NBA : Lakers et Heat prêts à finir le boulot ?

Place à deux nouveaux Game 5 et potentiellement deux fins de série cette nuit si les Lakers et le Heat l’emportent face aux Warriors et aux Knicks. Est-ce la fin pour New York et Golden State ?

Le programme

1h30 : Knicks – Heat (la preview complète)

4h : Warriors – Lakers (la preview complète)

Dans ce duel de hustle, ce sont bien les Floridiens de Miami qui donnent le ton pour le moment face aux Knicks de New York. Battus pour la troisième fois, les joueurs de Big Apple doivent profiter de ce retour au Garden pour relancer la machine. Julius Randle a d’ailleurs tenté de raviver la flamme chez ses coéquipiers en demandant plus de combativité après le Game 4. Le public de Gotham risque de faire du bruit cette nuit pour réveiller les siens et Randle comme Brunson seront en première ligne pour mener New York à la victoire. Côté Heat, le plan se passe pour le moment à la perfection. Jimmy Butler et les siens ont assuré l’essentiel sur les quatre premiers matchs et ils se retrouvent désormais avec trois balles de match. Le Heat a déjà prouvé que l’atmosphère hostile du Garden n’était pas suffisante pour les impressionner. Et si la bande de Pat Riley mettait le couvercle sur la série dès ce soir ?

Du côté de San Francisco, on ne veut pas entendre parler d’une élimination. Le champion en titre se retrouve face à un objectif de taille : remonter un 3-1. Le passé a prouvé que les Dubs pouvaient y arriver mais en face se dressent LeBron James et Anthony Davis. Pas une mince affaire, surtout avec Jordan Poole qui ne met plus un pied devant l’autre et Klay Thompson qui a du mal à retrouver la mire. Il faut dire aussi que le King n’a pas tendance à flancher dans ces situations. Alors que l’avenir de Draymond Green (et Bob Myers, le GM) est toujours en suspens du fait de sa situation contractuelle, on pourrait bien voir le dernier match des Dubs avec la dynastie au complet ce soir. Si c’était le cas, ça serait un sacré moment d’histoire.