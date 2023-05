On monte tranquillement en pression dans ces demi-finales de Conf. Deux matchs ce soir, deux séries à 1-1, deux fois plus de suspense. Envoyez le programme !

Le programme

21h30 : Heat – Knicks (en direct et en VO sur beIN Sports 4)

2h30 : Lakers – Warriors (en direct sur beIN Sports 1)

Ça va bastonner vénère ce soir. Ou ça ? A Los Angeles et Miami, rien que ça. Crypto Arena et le Kaseya Center (ouais on n’est pas habitués encore), deux lieux légendaires, écrins parfaits pour une soirée qui peut rester dans les mémoires. Pourquoi ? Car il y a de la star à la dizaine, aux quatre coins de nos deux parquets. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Kevin Love et Horatio Caine iront ainsi défier Jalen Brunson, Julius Randle, R.J. Barrett et Spike Lee à South Beach tandis que de l’autre côté du pays les Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et autres Chamberloon rendront visite à LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook D’Angelo Russell. Ça vous suffit ? Parce que si ce n’est pas le cas on vous renvoie vers le foot, vous ne méritez pas la NBA.

21h30 pour la première salve, et voici la plus belle manière de zapper The Voice de votre vie. Il vous suffira ensuite de pioncer (ou sortir) deux heures avant la suite des évènements, avant de terminer comme il se doit le samedi parfait !