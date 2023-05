Troisième match de cette énorme série entre les Warriors et les Lakers, et on bouge ce soir du côté de Los Angeles pour une rencontre qui va clairement donner le ton pour la suite des évènements. Et quelque chose nous dit que vu les légendes présentes sur le parquet… il va forcément se passer quelque chose.

2h30 du matin, Staples Center parce que la salle des Lakers n’a absolument pas changé de nom, et il sera alors l’heure d’accueillir pour la troisième fois déjà le plateau incroyable de cette série.

Les Splash Brothers et Draymond Green sur le terrain, Andrew Wiggins, Kevon Looney, Gary Payton II, Donte DiVincenzo et l’invité surprise JaMychal Green en facteurs X, Jordan Poole sur sa planète, Steve Kerr (et Andre Iguodala) sur le banc. Les Warriors font peur, toujours autant, mais les voilà au pied du mur car à égalité 1-1 avec l’avantage du terrain laissé aux Lakers lors du Game 1.

Les Lakers justement parlons-en. Une saison régulière pas loin d’être éclaté au sol soyons honnêtes, mais depuis le début des Playoffs le sérieux est revenu. Le supporting cast est capable de grande chose et l’a prouvé depuis un mois (Dennis Schroder, Rui Hachimura, Austin Reaves), Darvin Ham a prouvé qu’il était capable de s’ajuster sérieusement (Vanderbilt en défense sur Curry), D’Angelo Russell est un troisième homme comme on en fait peu et, surtout, le duo composé de LeBron James et Anthony Davis a les moyens d’éteindre n’importe qui…

LeBron James, Anthony Davis. Deux monstres des temps modernes, deux mecs littéralement injouables quand le mood est bon. Sur cette série ? AD a été au dessus de tout le monde lors du Game 1 mais beaucoup trop discret deux jours plus tard, alors que LeBron James peine à trouver le rythme qui doit être le sien pour que les Lakers s’en sortent. LeBron qui a un petit match dans le match avec Stephen Curry pour assoir son statut, AD qui doit enfin réussir à enchainer deux bons matchs, et deux hommes qui doivent en tout cas ABSOLUMENT envoyer du turbo-sale ce soir pour permettre aux Lakers de garder leur avantage face à des Warriors qui montent en régime au meilleur des moments mais qui semblent plus prenables qu’au meilleur de leur domination.

Vers une masterpiece en duo ? En tout cas on leur souhaite comme dirait l’autre et en ce qui concerne les Warriors… ce qu’on souhaite c’est que Klay Thompson trouve un peu d’écho en attaque, ouais Jordan Poole on te cause. Rendez-vous à 2h30 !