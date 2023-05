Troisième match de cette demi-finale de conférence entre le Heat et les Knicks, 1-1 pour l’instant et on entre dans le cœur de cette série avec… tout le monde de dispo de part et d’autre. Qui prendra l’avantage dans cette série ?

Game 1, pas de Julius Randle.

Game 2, pas de Jimmy Butler.

Ce soir à Miami, on pourrait donc assister à un choc entre deux équipes au complet, en tout cas en ce qui concerne les principales têtes d’affiche. Julius Randle et Jalen Brunson ont été très bons lors du Game 2, remporté par les Knicks, et lors duquel les Strus, Martin ou Vincent avaient tenté tant bien que mal de se substituer à leur leader Jimmy Butler, absent à cause d’une cheville tordue en fin de Game 1. Lors du Game 1 justement, Julius Randle était absent et Obi Toppin avait fait ce qu’il pouvait, et c’est… Jimmy Butler qui avait assuré au péril de sa cheville. C’est bon, vous suivez ?

Bref, dans le rétro les deux premiers matchs et En Avant Guingamp pour ce Game 3, en Floride, et qui par définition donnera l’avantage à l’une des deux équipes. Les joueurs sus-cités seront évidemment au cœur des débats mais la jeunesse des R.J. Barrett, Mitchell Robinson ou Manu Quickley côté NYC ou l’expérience des Lowry, Love ou même Adebayo pour le Heat seront autant de facteurs à prendre en compte. On suivra également la féroce bagarre entre Evan Fournier et Udonis Haslem pour savoir qui encouragera le plus fort, ou celle entre Erik Spoelstra et Tom Thibodeau sur le banc, dans une série où les ajustemets tactiques seront nombreux et essentiels.

La bonne nouvelle pour couronner le tout ? Ce Game 3 aura lieu à 21h30 et vous évitera donc de choisir entre un film que vous avez déjà vu et une série en 458 épisodes. D’épisodes dans cette série il n’en reste que cinq maximum, alors profitez-en et ça commence dès ce soir !