Lakers : le Big 3 sur un nuage… à quelques minutes près

Auteurs d’une mi-temps et demi de haut niveau, les Lakers avaient une voie royale pour aller gagner à Denver.. avant de tout gâcher en fin de match.

Les planètes pouvaient-elles s’aligner plus pour les Lakers ? Honnêtement, c’est dur à dire tant le scénario semblait idéal pour les Angelinos. D’Angelo Russell dans le dur au Game 1 ? Monstrueux d’adresse et rapidement en feu de loin dans le Game 2. LeBron James et Anthony Davis ? Extraordinaires.

Cerise sur le gâteau, les Nuggets n’étaient franchement pas ouf en face, hormis un Nikola Jokic qui de toute façon est inarrêtable et Michael Porter Jr. qui envoyait quelques banderilles de loin. La balle circulait bien, la défense assurait les affaires courantes, les leaders portaient l’équipe. Bref, tout est bien dans le meilleur des mondes pour le Hollywood Basketball et le champion en titre se retrouvait même avec une vingtaine de points à rattraper sur son propre parquet !

Difficile d’avoir mieux non ? Et encore on n’a pas mentionné le fait que Jamal Murray shootait aussi bien que Jordan Poole pendant les 3/4 du match. Et malgré cela, les Lakers ont perdu..

La faute à qui, la faute à quoi alors ? Probablement à une défense moins souveraine en fin de match. Plusieurs trous d’air qui ont donné des points faciles à Jamal Murray, qui a pu s’en servir pour remonter la pente niveau confiance. Anthony Davis s’est aussi pris quelques mixtapes par Nikola Jokic au poste bas.

Quitte à ne pas faire de stop, autant scorer en attaque mais là aussi le plan de jeu des angelinos s’est totalement écroulé. Au revoir la belle circulation de balle du début de match et bonjour aux isolations insupportables à répétition. Hello Darvin Ham ? LeBron James a bien failli sauver la patrie avec son immense talent. Le King a été époustouflant. Il a presque 40 piges, il fait un match de zinzin avec un énorme money time où il calme plusieurs fois les Nuggets mais malgré tout ça passe toujours pas. Que faire de plus pour le célèbre numéro 23 ?

En attendant, le natif d’Akron a passé ses nerfs en conférence de presse en dézinguant les décisions arbitrales.

LeBron is pissed

"I don't understand what's going on in the replay center, to be honest… What the fuck do we have a replay center… Makes no sense to me. It bothers me."

Il faudra vite se remettre les idées en place car dans 3 jours, un Game 3 capital se profile du côté de Los Angeles. Les Lakers peuvent-ils à nouveau espérer une si belle performance, mais cette fois la tenir jusqu’au bout ? La réponse ce jeudi soir.