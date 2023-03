Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Nuggets – Wizards : 118-104 (stats)

Heat – Knicks : 127-120 (stats)

Raptors – Pacers : 114-118 (stats)

Mavericks – Warriors : 125-127 (stats)

Bulls – Sixers : 91-116 (stats)

Grizzlies – Rockets : 130-125 (stats)

Bucks – Spurs : 130-94 (stats)

Wolves – Hawks : 125-124 (stats)

Jazz – Blazers : 115-127 (stats)

Lakers – Suns : 122-111 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021



Bonne opération du jour – Lakers : on focus la bonne opération du jour sur les Los Angeles Lakers. On lâche l’appellation en entier car ils l’ont mérité : victoire 122 à 111 pour la réception des Suns, pas de choke, un Big Three Anthony Davis – D’Angelo Russell – Austin Reaves à 78 points à 25/41 au tir. LeBron peut pioncer tranquille, les Lakers sont 9e ex-aequo et n’ont pas encore dit non à un play-in à un seul tour. Le Thunder n’est qu’à une défaite de moins. Les Wolves, à une victoire de plus.

Mauvaise opération du jour – Mavericks : et les Mavericks refondent dans la nasse. C’est à la mode, en ce moment, les nasses. Il faut dire que sans Kyrie Irving et tous les gadjos envoyés à Brooklyn en échange, Luka est encore plus en galère pour sceller une victoire de prestige contre les Warriors. Eh, ça s’est joué à rien. Attention toutefois à ne pas passer d’une finale de conférence en 2022, à élimination au play-in un an plus tard. V’la le downgrade.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Magic – Knicks

Magic – Knicks 0h30 : Nets – Cavs

Nets – Cavs 1h : Pelicans – Hornet

Pelicans – Hornet 3h30 : Clippers – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Mavericks, Wolves, Thunder ou Jazz

Grizzlies – Mavericks ou Wolves

Kings – Warriors

Suns – Clippers

Play-in tournament : Mavericks – Wolves et Thunder – Jazz