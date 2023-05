Cette nuit Jordan Poole a enfin mis le bleu de chauffe et porté les siens vers une victoire essentielle. Il était temps mais… cette phrase est fausse, car en réalité Jordanito a touché le fond avec un match à 0 point en 10 minutes.

Avant toute chose je le sais alors vous allez le savoir : pour trouver l’image de couverture de cet article il a fallu poncer les sous-sols d’Internet et découvrir que certaines personnes utilisaient un babyphone pour espionner les conversations de leurs poules, dans un article intitulé “De quoi discutent vos poules ? Peut-être bien de vous”. On se remet à parler de basket ? Volontiers.

Mais qui est Jordan Poole ? Quel Jordan Poole est le… vrai Jordan Poole ? Celui que l’on s’amusait à bousculer un peu en début de carrière, à une époque où il rentrait à peine trois tirs par semaine ? Celui qui est monté en régime jusqu’à devenir un troisième Splash Brother (plus de 20 points de moyenne cette saison) ? Celui que personne ne peut saquer à tel point que Draymond Green en personne lui a collé une beigne mémorable à l’automne dernier ? Nul ne sait, et Jordan Poole lui-même ne le sait peut-être pas.

Aujourd’hui, on parle en tout cas d’un joueur payé 140 millions sur 4 ans, et ça fait cher le panier. Sur la série face aux Lakers ? Accrochez votre ceinture on y va : 8 points à 35% au tir et 30% du parking. Les deux derniers matchs ? 5 points à 2/13 au tir. Hier soir ? 0 point à 0/4, une rentrée à contre-sens sur l’autoroute de la victoire.

Jordan Poole – Playoffs 2023 : 10,5 points

34% au tir

27% à trois points

75% aux lancers francs pic.twitter.com/nTUQ3ZyIgM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

Gary Payton II a bien failli jouer les facteurs X victorieux, Moses Moody s’est également montré à son avantage sur certaines séquences, mais sans un Jordan Poole qui met les doigts dans la prise l’affaire semble compliquée pour les champions en titre. A deux doigts du coup de demander expressément à Draymond Green de lui mettre la petite sœur sur l’autre joue histoire de secouer son jeune coéquipier, mais comme on déteste la violence on proposera plutôt à Jordan de se secouer le cocotier tout seul comme un grand, si tant est que ce drôle de zozo en soit capable.

Voilà où nous en sommes en ce mardi 9 mai 2023. A se demander qui est Jordan Poole, à se demander si lui-même sait qui il est. Quoiqu’il en soit bravo Jean-Michel Timing, quelle merveilleuse idée de revenir nul en pleine demi-finale de Conférence.