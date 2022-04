Si la tripette Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green a évidemment l’habitude des grandes batailles de Playoffs, un autre membre crucial des Warriors a fait ses grands débuts sur la grande scène la nuit dernière. Il s’appelle Jordan Poole, ou plutôt Michael Jordan Poole vu sa perf de folie lors du Game 1 contre Denver.

Quand vous vous retrouvez soudainement dans la même phrase qu’un certain Wilt Chamberlain, c’est que vous venez de réaliser quelque chose de grand. Avec 30 points en 30 minutes à 9/13 au tir (5/7 à 3-points et 7/8 aux lancers-francs), Jordan Poole a effectivement été grand face aux Nuggets, lui qui est devenu le deuxième meilleur marqueur de l’histoire des Warriors pour un premier match de Playoffs en carrière (à égalité avec un certain Mitch Richmond). Seul Wilt a fait mieux (35 points) que l’arrière de 22 ans, maintenu dans le cinq majeur par son coach Steve Kerr malgré le retour de blessure de Stephen Curry. Ce dernier, comme l’ensemble des membres de la Dub Nation, a pu apprécier l’explosion offensive de Jojo, clairement pas impressionné par l’enjeu et l’atmosphère entourant habituellement les Playoffs. Au contraire, il était comme un poisson dans l’eau après une saison où il a souvent dû s’adapter à différents rôles entre le retour de Klay Thompson et les absences de Curry. La clé de sa réussite ? Un mélange de préparation, de confiance en soi et bien évidemment de talent.

« J’étais bien préparé. […] J’ai attendu deux ans pour ça, j’ai posé beaucoup de questions. J’ai beaucoup de vétérans qui possèdent de l’expérience et qui sont passés par là. Ils m’ont juste dit de continuer à jouer mon jeu, de rester moi-même et d’être prêt pour le moment. » – Jordan Poole après le match

Sans aucun doute, cette soirée au Chase Center représente l’un des grands moments de la jeune carrière de Jordan Poole, probablement le plus grand jusqu’ici. Une soirée rêvée où tout lui a réussi ou presque, où il a kiffé chaque seconde pendant que les Nuggets buvaient la tasse comme à la piscine. Ces derniers ont particulièrement pris l’eau face au petit lineup composé de Poole, Curry, Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins, lineup que Jojo considère déjà comme « létal ». Vu les dégâts qu’il a fait la nuit dernière, on est plutôt d’accord avec cette analyse.

Ces gros débuts de Jordan Poole en Playoffs demandent évidemment confirmation. On peut compter sur Curry, Klay et Draymond pour lui dire que ce n’est qu’un match et que la postseason est souvent composée de hauts et de bas. Mais avec ce Jojo-là, les Warriors pourraient vite devenir injouables. Car si les Nuggets – forcément limités sans Michael Porter Jr. et Jamal Murray – ne représentent pas vraiment l’adversaire idéal pour jauger les Dubs par rapport à leurs chances de retrouver les sommets de la NBA, il y a de quoi avoir quelques sueurs froides aujourd’hui. Steph est de retour, Klay préchauffe sérieusement, Dray est partout, le groupe monte en puissance depuis la fin de la régulière, et Poole est déjà en feu… bref bon courage à ceux qui croiseront la route de ces Dubs-là.

En plus d’être devenu seulement le troisième Warrior all-time à planter 30 pions pour ses débuts en Playoffs, Jordan Poole a également battu le record de franchise de Stephen Curry pour le plus grand nombre de tirs primés marqués dans un premier match de postseason. Est-ce qu’on peut dire qu’il y a désormais trois Splash Brothers dans la Baie ? C’est peut-être un peu prématuré mais c’est clairement le sentiment qu’on avait la nuit dernière.