Si la star de la nuit s’appelait Jordan Poole à San Francisco, rien ne peut surpasser le bonheur de revoir le Big Three historique des Warriors ensemble sur un parquet pour un match de Playoffs. 1038 jours après le Game 6 des Finales NBA 2019, Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson étaient à nouveau réunis pour essayer d’aller conquérir un quatrième titre main dans la main.

The Golden State Warriors play Playoff Basketball for the first time in 1038 Days today. pic.twitter.com/yfuXWY9Djr — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) April 16, 2022

La dernière fois qu’ils étaient aperçus côte à côte dans le cadre d’une série de Playoffs, Klay Thompson était forcé d’abandonner ses coéquipiers avec une rupture des ligaments croisés lors des Finales NBA 2019 contre les Raptors. C’était également le dernier match de Playoffs des Warriors, les deux saisons suivantes étant aussi marquées par les blessures. Premier constat, les effets du temps n’épargnent personne. Le Big Three a pris quelques rides lui aussi et, hier soir, Stephen Curry était d’ailleurs remplaçant pour la troisième fois de sa carrière seulement dans un match aussi important. Deuxième constat, quand ces trois joueurs sont aptes à jouer, la concurrence a le droit de trembler. Sans refaire l’historique du trio en postseason ni leur CV en intégralité, leur pourcentage de victoires au printemps ne fait pas rire les mouettes. On le sait, chaque nouvelle campagne de Playoffs qui commence est une vraie opportunité d’allonger leur palmarès et il faudra encore compter sur eux cette année. Avec Steve Kerr à la baguette, ils ont toute l’expérience et les skills nécessaires pour battre n’importe quelle équipe sur une série au meilleur des sept matchs. Si on ajoute en plus l’apport d’une révélation comme Jordan Poole auteur de 30 points pour son premier match de Playoffs ce samedi, on tient là un vrai candidat crédible pour le titre. En tout cas ce ne sont pas les Nuggets qui vont aller dire le contraire après la claque reçue lors du Game 1.

𝘽𝙄𝙂. 𝙏𝙃𝙍𝙀𝙀. 🌉@KlayThompson: 19 PTS, 5x 3PM@StephenCurry30 : 16 PTS, 4 AST@Money23Green : 12 PTS, 6 REB, 9 AST, 3 BLK Enfin réunis en #NBAPlayoffs ! Les @Warriors mènent 1-0

Game 2 dans la nuit de lundi à mardi, 4H00 du matin #DubNation pic.twitter.com/lCrq7yOLe8 — NBA France (@NBAFRANCE) April 17, 2022

Même un peu moins frais, le trio connait la route qui mène au titre en NBA. Les Warriors n’ont pas voulu répéter les mêmes erreurs qu’en 2016 et les cadres ont été préservés lorsqu’il le fallait. Jordan Poole pourrait même garder sa place de titulaire un peu plus longtemps pour permettre au Chef de reprendre le rythme progressivement. Ils peuvent aussi compter sur un atout non négligeable en défense et cet atout s’appelle Draymond Green. Ceux qui s’inquiétaient pour son déficit de taille sur le MVP sortant et probable récidiviste dans cette série ont eu de premiers éléments de réponse ce samedi. Le Joker a été bien cadenassé avec moins de 50% de réussite au tir et 2 petits lancers-francs à se mettre sous la dent. Selon Klay Thompson, c’est tout sauf une surprise comme il l’a expliqué en conférence de presse d’après-match.

« Draymond [Green] est le meilleur défenseur du monde. Limiter Nikola Jokic à 25 points en 25 tirs, c’est une grande performance pour Dray et Kevon Looney. […] Draymond est le meilleur défenseur avec qui j’ai joué. C’est un joueur qui fait la différence. Sans lui, nous ne serions pas les Warriors. »

« Draymond is the best defender in the world » – @KlayThompson pic.twitter.com/WwuoeLu3mt — NBA (@NBA) April 17, 2022

Hier soir, on n’a eu que quelques bribes de ce que peuvent donner ces Warriors au grand complet et il y a de quoi flipper. Klay Thompson n’a rien perdu de son fouetté de poignet pendant ses deux ans d’absence, Stephen Curry reprend à peine et Draymond Green est à la fois un chef d’orchestre et un cadenas 5 étoiles. Si vous aviez oublié la puissance du Big Three de Golden State depuis 2019, vous risquez d’être surpris.

Sources texte : StatMuse, Golden State Warriors