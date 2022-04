Les Warriors surclassent Denver 123-107 : Stephen Curry de retour, Jordan Poole trop fort, voilà qui promet pour la suite !

Après deux campagnes sans Playoffs, les Warriors retrouvaient officiellement la postseason ce samedi dans un Chase Center chaud bouillant pour son opening en mode PO. Et la bande à Steve Kerr n’a pas raté son rendez-vous face aux Nuggets : victoire maîtrisée 123-107 et des sourires de partout, la soirée était belle à San Francisco.

Pour la petite box score maison, c’est par ici

1 038 jours. Cela faisait 1 038 jours que Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green n’avaient pas joué ensemble dans un match de Playoffs. Une longue traversée du désert symbolisée par deux saisons sans Playoffs, mais une traversée qui vient donc de prendre fin. Officiellement de retour dans un rôle de… sixième homme après un mois d’absence, Curry a pu apprécier la joie de retrouver ses fidèles copains dans l’ambiance toujours particulière de la postseason. Quant à Klay, c’était évidemment son premier match de Playoffs depuis le Game 6 des Finales NBA 2019 et sa grosse blessure au genou. Bref, beaucoup de souvenirs sont vite remontés à la surface, même si l’Oracle Arena a depuis laissé sa place au Chase Center. Des souvenirs d’autant plus vivaces que ces Warriors 2022 ont dominé leur adversaire comme au bon vieux temps cette nuit. Y’a certes eu un début de match serré avec des Dubs qui perdent un peu trop de ballons et des Nuggets qui tiennent bon sous l’impulsion évidemment de Nikola Jokic, mais aussi grâce à la contribution de ses lieutenants. Sauf qu’ensuite on a assisté à une vague Warriors assez violente symbolisée notamment par Jordan Poole. Pour son tout premier match de PO, Jojo a éclipsé tout le monde en enchaînant les buckets et les célébrations : 30 points en tout pour la poule, 9/13 au tir dont 5/7 du parking et 7/8 aux lancers-francs, Denver n’a rien pu faire face au dynamiteur de la Baie. Si les premières minutes de la rencontre ont surtout été marquées par les banderilles d’un Klay rapidement on fire, Poole est véritablement celui qui a régné sur le deuxième quart avant d’en rajouter une couche dans le troisième, permettant ainsi aux Warriors de remporter ces deux périodes sur le score cumulé de 64-43.

Quand Jordan Poole joue comme ça, que vous avez un Klay Thompson qui possède la main chaude et un Stephen Curry dont la seule présence change complètement la dynamique de l’attaque californienne, ça devient compliqué pour une équipe relativement limitée comme Denver de tenir. Et ça devient encore plus compliqué quand vous rajoutez un Draymond Green omniprésent dans l’équation, lui qui a réalisé de gros travaux notamment quand il s’est coltiné le Joker en défense. Bref, c’était du Warriors Basketball. Du Splash, la balle qui circule bien, de nombreuses contributions à droite à gauche (Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica, Gary Payton II) parce que le slogan « Strength In Numbers » est toujours d’actualité dans la Baie, et une victoire sans trembler au bout 123-107. De quoi agacer un peu les Nuggets, qui ont vu DeMarcus Cousins passer à la douche avant tout le monde après deux fautes techniques. Clairement, la série risque d’être très désagréable pour Denver si Golden State évolue à ce niveau tous les soirs. Les hommes de Michael Malone vont évidemment s’accrocher derrière Jokic et leur collectif, mais en face ça rigole pas. Enfin façon de parler hein, car les sourires et les célébrations étaient nombreux samedi dans le camp des Warriors, autant sur le terrain que dans les tribunes du Chase Center.

Un premier match parfaitement géré pour Golden State, avec un succès convaincant et un Stephen Curry bien revenu de sa blessure au pied. Scénario idéal donc pour les Dubs, qui auront à cœur de doubler la mise dès la deuxième rencontre lundi soir. S’ils reviennent avec les mêmes intentions, ça devrait passer sans trop de problèmes.