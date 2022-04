La première nuit des Playoffs à peine terminée qu’on a déjà beaucoup de choses à vous raconter. A la Une ce matin ? Une réflexion commune, qui nous pousserait presque à filer le titre tout de suite aux Warriors, histoire de gagner du temps.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Y’a une équipe qui joue avec une intensité de Playoffs, et l’autre à voir.

C’est le SEULE joueur du Jazz a avoir rentré un tir extérieur. Il a mis la franchise sur son dos offensivement, et heureusement car autour c’est dégueu.

En attendant la prochaine update autour du mollet de Luka, le job est fait : victoire de Utah sur ce Game 1, rendez-vous mardi soir… et on attend MIEUX.

Pffffff Ja tu nous dis si on te fait chier. C’est quoi ces moves de 2042.

Le début de match de Towns et Edwards : pic.twitter.com/aqhGP9KIC4

Même moi ils me fatiguent derrière l’écran alors j’imagine même pas sur le terrain.

Score final, 130-117 Minnesota.

Incroyable victoire des Wolves en déplacement à Memphis, du sérieux, du clutch, un groupe qui se sent en confiance…

… et alors Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, j’ai as les mots.

PA-TRONS ! 👏👏👏

