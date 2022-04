Dans le « Allez, café » de ce dimanche matin ? Un grand récap de la première nuit de Playoffs, avec la victoire des Wolves à Memphis, de Utah à Dallas, et du duo Sixers-Warriors à domicile. Petit café, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant un bon dimanche et rendez-vous ce soir pour la suite des Playoffs !

Prenez-en l’habitude, ces Playoffs 2022 seront aussi l’occasion de se retrouver chaque matin, en direct pour débriefer à chaud l’actu de la nuit, et en l’occurrence les matchs de la postseason. Deux victoires à l’extérieur, deux messages à la maison, des premières phénoménales pour Anthony Edwards ou Jordan Poole, et globalement une nuit qui a commencé doucement et qui a fini très fort. Pas le temps de vous refaire six heures de résumés écrits ou sur le NBA League Pass ? Allez, café est fait pour vous, et ces 30 minutes de débrief accompagneront parfaitement les légendaires brioches du dimanche matin. Quelques infos ci-dessous et on clique sur play ?

# Ce qu’il faut retenir