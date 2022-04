On ne change pas une équipe qui gagne, et chaque matin durant ces Playoffs vous retrouverez donc le petit NBA Top 10 qui va bien, histoire d’allier l’utile à l’agréable, histoire d’ajouter quelques images aux chiffres et à vois souvenirs de la nuit. Pour cette première ? Un grand chat a miaulé si fort qu’il en a glacé le sang d’un ours.

Assez rare pour être signalé, Rudy Gobert a oublié de protéger son rebond et Dwight Powell ne s’est pas fait prier pour en profiter.

Ceci est un dunk de Ja Morant et on ne va pas en faire tout un fromage. C’est bon le fromage, d’ailleurs.

Plus loin Tyrese, plus loin, et faut le dire si le basket c’est trop facile.

Ceci est un coast-to-coast de Ja Morant et on peut éventuellement en faire un fromage. C’est tellement bon le fromage, d’ailleurs.

Donovan Mitchell a fini par se réveiller face aux Mavs, et ça a donné ce genre de chose en deuxième mi-temps.

Ceci est un contre de Ja Morant et on peut carrément en faire un fromage, sauf que c’est en fait Jaren Jackson Jr. qui contre Jarred Vanderbilt.

C’est l’histoire d’un mec qui décide sur le tas de ce qu’il va faire la seconde suivante.

Difficile de savoir ce qui est le plus fou. Cette passe de James Harden ou James Harden qui sprinte sur deux mètres au début de l’action ?

Karl-Anthony Towns a tourné autour du pot (Ja Morant) mais il n’y est pas allé par quatre chemins pour postériser Jaren Jackson Jr. Toi aussi révises les expressions françaises avec KAT.

Mais matez à la vitesse à laquelle Ja Morant monte au cercle, et là il FAUT en faire un fromage, et là il FAUT aller manger du fromage.