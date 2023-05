Exceptionnel Anthony Davis cette nuit lors du Game 4 face aux Warriors. Dominateur en attaque en première mi-temps, puis, surtout, décisif en défense dans le money time. Avec ce AD là, les Lakers ont encore de beaux jours devant eux.

Il restait un peu plus de 30 secondes, les Lakers menaient d’un tout petit point.

Stephen Curry a pris les choses en main, mais Anthony Davis a pris Stephen Curry en main.

On a souvent loué les qualités défensives d’Anthony Davis sur ces Playoffs, le géant des Lakers ayant sorti la boîte à contre au premier tour face aux Grizzlies avant d’envoyer deux BETES de matchs au Game 1 et 3 contre les Warriors. On attendait finalement une chose : voir AD réussir deux bons matchs de suite, ce qui, bizarrement, n’était pas arrivé depuis un bail.

Cette nuit ? Le bougre a plus que fait le boulot (23 points, 15 rebonds, 2 passes et 3 steals) mais c’est clairement la dernière action du match qui restera un long moment dans les mémoires.

La défense MONSTRUEUSE d’Anthony Davis sur Stephen Curry 🔒🔒🔒pic.twitter.com/lf0pfSKgOS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023



Comme Kevin Love fut un temps, Anthony Davis a donc enfilé le costume du bourreau de Stephen Curry, du héros défensif de la soirée, et peut-être bien de la série. Une première séquence monstrueuse en termes d’appuis et de résilience, une deuxième lors de laquelle Steph lui-même semblait résigné, et au final cette victoire qui risque de peser très fort dans le bilan final de la série.

Stephen Curry traumatise les défenses NBA depuis 15 piges, mais au petit matin c’est bien le (très) grand Mendes AD qui a traumatisé Steph. Une performance majuscule qui place encore un peu plus l’intérieur des Lakers parmi les meilleurs intérieurs de sa génération.