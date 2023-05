En arrachant la victoire face aux Warriors cette nuit, les Lakers ont pris une grosse option sur la série, qu’ils mènent désormais 3-1. Le héros du match côté Lake Show ? Anthony Davis ? Nope. LeBron James ? Non plus. C’est… Lonnie Walker IV qui a volé la vedette à tout le monde !

“Tiens-toi prêt, car à un moment donné on aura besoin de toi.”

Voilà ce que LeBron James a soufflé à l’oreille de Lonnie Walker IV ces derniers jours, lui qui a chauffé le banc durant l’intégralité du premier tour des Playoffs. Ce moment est venu, et LW IV a parfaitement relevé le challenge.

Trouvant son rythme lors du garbage time des deux derniers matchs face aux Warriors (à chaque fois un blowout), Walker IV a cette fois-ci été jeté au feu par Darvin Ham dans le quatrième quart-temps d’une rencontre serrée. Résultat : il a inscrit 15 points des 27 points des Lakers sur la période, faisant ainsi basculer le match en faveur de Los Angeles qui était pourtant mené de sept unités à l’entame des douze dernières minutes. 15 points dans le quatrième quart, c’est presque autant que l’ensemble de l’équipe des Warriors (17). Une phrase incroyable.

LONNIE WALKER IV SHINES IN GAME 4! 15 points in the 4th quarter as the @Lakers secure a 3-1 series lead! pic.twitter.com/izyQzadxG8 — NBA (@NBA) May 9, 2023

Pour toujours, on se souviendra de ce match comme du Lonnie Walker Game. Encore plus si les Lakers finissent par se qualifier en Finales de Conférence Ouest, voire mieux.

C’est lui qui a planté le premier tir des Lakers dans le quatrième quart, un 3-points, pour amorcer le comeback des Angelinos. C’est lui qui a profité d’un turnover des Warriors pour partir en contre-attaque et donner le lead à Los Angeles 86-84 avec 9 minutes et 30 secondes à jouer. C’est encore lui qui a marqué deux shoots mi-distance au cours des deux minutes suivantes, avant de lâcher un floater pour remettre les deux équipes à égalité 96-96 dans le money time. Et enfin, comme un symbole, c’est lui qui a marqué un tir crucial sur la tête de Stephen Curry à -1, pour ensuite mettre le couvercle sur la ligne des lancers-francs.

“Quand j’ai mis mon premier shoot, je me suis senti chaud, car je n’ai pas besoin de plus. Je joue avec beaucoup de confiance, mes coéquipiers croient en moi, et on est repartis avec la victoire.” – Lonnie Walker IV, après le match

Un quatrième quart-temps de rêve pour Lonnie Walker IV, qui a su rester prêt pour jouer son meilleur basket au moment le plus important de la saison. Celui qui avait cartonné en début de régulière avant de voir son rôle se réduire drastiquement post trade deadline a prouvé que les Lakers pouvaient toujours compter sur lui, et il faut des mecs comme ça dans une équipe qui veut aller loin.

Dans chaque campagne de Playoffs, il y a des gars inattendus qui s’illustrent pour faire basculer des matchs voire des séries, et Lonnie Walker IV fait désormais partie de cette liste. LeBron James et Anthony Davis peuvent lui dire merci !