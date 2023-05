À 38 ans et avec un bobo au pied qui date de la fin de la saison régulière, LeBron James connaît des Playoffs mitigés. Mais on savait que cette nuit, avec l’opportunité d’éliminer les Warriors à la maison, il allait sortir une perf XXL. Ça n’a pas raté.

Dans sa carrière, LeBron James n’a jamais perdu une série de Playoffs en menant 3-1. Alors vendredi soir, il a fait en sorte de mettre fin aux débats avant même qu’on envisage un potentiel Game 7 entre les Lakers et les Warriors ce dimanche.

41 minutes jouées sur 42 possibles à cet instant présent. 30 points

9 rebonds

8 passes

1 contre

1 interception

10/14 au tir

2/3 à trois points A puni d’entrée de jeu.

N’a jamais décéléré. King shit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2023

Posant sa tente au poste et agressif vers le cercle tout au long de la soirée, LeBron James a donné le ton pour les Lakers. On l’a vu dès les premières minutes : le King a pris ce Game 6 comme un Game 7. Il a limité les shoots extérieurs (seulement 2/3 à 3-points cette nuit), au lieu de ça il a montré les muscles face à des Warriors qui ont fini par craquer. 10/14 au tir pour James, dont 8/9 dans la raquette et 8/11 depuis la ligne des lancers-francs. Quand LeBron a les jambes et est en attack mode comme ça, il n’y a juste pas grand-chose à faire.

“Dans notre effectif, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont l’expérience des matchs à élimination. Après le Game 5, je savais que je devais montrer beaucoup d’agressivité, tout en étant très efficace et stratégique.” – LeBron sur sa perf, après le match

Avec ses 30 points, 9 rebonds et 9 passes (avec aussi 2 interceptions et 1 contre) en 43 minutes, James a contrôlé le match presque de bout en bout. Au scoring, au playmaking, tout en apportant sa contribution au rebond et en défense. C’est non seulement sa performance offensive la plus prolifique de ces Playoffs 2023 (il n’avait pas encore atteint la trentaine avant cette nuit) mais c’est probablement aussi sa prestation la plus aboutie de la postseason si on prend en compte l’ensemble de son œuvre. En patron, James était au cœur de tous les gros runs des Lakers dans ce Game 6 face aux Warriors. Il a poussé le jeu en transition tout en punissant sur demi-terrain. Bref, du grand LeBron.

LeBron showed OUT in Game 6 🔥 30 PTS

9 REB

9 AST Lakers advance to the Western Conference Finals 🗣️ pic.twitter.com/oP9y2tZtN4 — NBA (@NBA) May 13, 2023

Probablement qu’à 38 ans et avec un pied capricieux, LeBron James n’est plus capable d’enchaîner ce genre de perfs sur l’ensemble des matchs d’une série, comme c’était le cas dans son prime. Mais cette nuit on a vu le LeBron hyper focus qui marche sur ses adversaires. Et les Warriors n’ont pas survécu.