En tête 3-2 dans leur série hyper attendue face aux Warriors, les Lakers avaient l’occasion d’envoyer le champion en titre en vacances devant leur public, tandis que Golden State voulait démontrer une nouvelle fois son ADN de champion pour forcer un Game 7. Au final ? La bande de LeBron James a surclassé celle de Stephen Curry 122-101.

Les statistiques du Game 6

On s’attendait à une énorme bataille, mais au final il n’y a pas vraiment eu de match.

Un peu comme face à Memphis au tour précédent, les Lakers ont montré qu’ils restaient les patrons à la Crypto.com Arena, et même le champion en titre de Golden State n’a pas réussi à tenir face à l’intensité démontrée par les Angelinos.

Dès le début de ce Game 6, Los Angeles a donné le ton. LeBron James agressif au poste, Anthony Davis dans la peinture, des role players qui step-up, une défense focus, et les Warriors qui enchaînent les briques. +11 après cinq minutes, +17 trois minutes plus tard, c’est ce qu’on appelle prendre son adversaire à la gorge. Certes, Golden State a réussi à laisser passer l’orage dans un premier temps, notamment grâce à Stephen Curry (32 points au total) mais aussi un Donte DiVincenzo (16 points) très précieux en sortie de banc, mais jamais les Warriors n’ont semblé en capacité de prendre les commandes.

Match maîtrisé des Lakers au global. Y’a pas eu de réel stress. Le punch de début de rencontre n’a été que la preview de la soirée. Jamais effrayé, souvent proche du break. Game 6 sous contrôle. Y’a plus qu’à finir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2023

Avec seulement 38% de réussite au tir dont un 13/48 très crade à 3-points (6/26 pour le duo Stephen Curry – Klay Thompson), les Warriors ne pouvaient pas espérer grand-chose. Surtout avec un Jordan Poole encore une fois en grosse galère. Surtout avec un Andrew Wiggins certes présent mais clairement diminué par sa blessure aux côtes. Surtout avec un Draymond Green gêné par les fautes (cinq en 24 minutes) et touché au mollet en fin de match. En face, c’était trop solide, trop concentré, et trop impactant sur le plan physique pour que Golden State puisse rivaliser dans ce must-win game.

Au cœur de cette domination des Lakers, un LeBron James bien décidé à mettre fin aux débats avec ses 30 points, 9 rebonds et 9 passes. Agressif, en jambes et présent en défense, le King a lâché une performance royale pour retourner en finale de conf’ pour la première fois depuis le titre de 2020. À ses côtés, Anthony Davis a fait du Anthony Davis si on laisse de côté le scoring. Pas toujours impliqué en attaque, il a énormément pesé dans les autres secteurs (17 points, 20 rebonds, 2 steals, 2 blocks) comme si souvent dans ces Playoffs. Visiblement, la tête, ça va pour AD. D’Angelo Russell a aussi apporté sa contribution (19 points), tout comme le héros du Game 4 Lonnie Walker IV (13 points en 14 minutes) et Rui Hachimura (9 points et 2 contres en 16 minutes), mais c’est surtout Austin Reaves (23 points, 5 rebonds, 6 passes) qui a brillé en lâchant son meilleur match de la série, ainsi qu’un énorme buzzer pour mettre un gros coup derrière la tête des Dubs.

AUSTIN REAVES FROM HALFCOURT AT THE BUZZER 😱 WHAT A SHOT. LAKERS LEAD ON ESPN. pic.twitter.com/8ES5Kfv3cO — NBA (@NBA) May 13, 2023

Pour faire courte, on a vu le bon visage des Lakers. Le visage d’une équipe agressive, autant sur demi-terrain en défense que pour provoquer des lancers en attaque (31/42 sur la ligne, 10/14 pour Golden State). Une équipe qui a su profiter des opportunités en transition pour sanctionner les Warriors. Si l’on excepte le nombre de rebonds offensifs accordés aux Dubs (20) et l’expulsion chelou de Dennis Schroder (titulaire à la place de Jarred Vanderbilt mais expulsé dans le troisième quart), le coach Darvin Ham n’a sans doute pas grand-chose à redire sur la performance globale de ses gars. Les Lakers ont surclassé Golden State au début de chaque mi-temps, et en face ils n’ont jamais réussi à s’en remettre.

Direction les Finales de Conférence Ouest pour Los Angeles, où LeBron James et ses copains affronteront Denver comme dans la bulle de 2020. Direction Cancun pour les Warriors, sur le point de démarrer une intersaison remplie d’incertitude.