Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Bucks, Wolves, Lakers

Les Bucks se sont fait un petit kif en battant les Clippers grâce à un super Lillard, et ils conservent bien au chaud leur deuxième place à l’Est. Les Wolves récupèrent quant à eux la première place à l’Ouest grâce à une victoire tranquille contre les Blazers et un Rudy Gobert en mode Chamberlain de Saint-Quentin (25 points et 16 rebonds). mais la vraie belle opé de la nuit est pour les Lakers, faciles vainqueurs d’un Thunder qui avait encore la tête à son match de la veille. 116-104 au final mais 25 points d’écart en ressenti, un D’Angelo Russell toujours chaud braise, et une sixième place qui n’est plus si utopique que ça pour LA, malgré un très gros calendrier à venir. On y croit ? On peut, ils peuvent.

Mauvaise opération du jour : Nets, Clippers, Thunder, Kings

On passe rapidement sur les Nets, qui semblent ne même pas avoir envie de gratter la dixième place à Atlanta, pour se concentrer sur les Clippers, qui galèrent pour leur part à raccrocher le podium de l’Ouest. Défaite dommageable contre des Bucks sans Giannis après avoir craqué en fin de match, dommage. Pour le Thunder la première place n’aura pas duré et OKC doit céder son trône à Minnesota, pas un drame non plus, mais Shai Gilgeous-Alexander a semblé en chier un peu, assez rare (ça n’arrive jamais) pour être signalé. Enfin, les Kings continuent dans leurs habitudes de montagnes russes et ont perdu contre les Bulls d’un grand Coby White après une fin de match à suspense. Le play-in à l’Ouest ? Un foutu coupe-gorges…

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Magic

1h30 : Cavs – Celtics

1h30 : Nets – Sixers

1h30 : Heat – Pistons

1h30 : Knicks – Hawks

1h30 : Raptors – Pelicans

2h : Rockets – Spurs

2h30 : Mavs – Pacers

4h : Nuggets – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Heat, Pacers, Bulls ou Hawks

Bucks – Heat ou Pacers

Cavs – Magic

Knicks – Sixers

Play-in tournament : Heat – Pacers et Bulls – Hawks

Wolves – Kings, Mavericks, Lakers ou Warriors

Thunder – Kings ou Mavericks

Nuggets – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Lakers – Warriors